Золотовалютные резервы Казахстана снизились в мае на 1,9%
Уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет снижения цены на золото на фоне повышения доходностей казначейских облигаций США. Дополнительными факторами, оказавшими влияние на золотовалютные резервы, являются снижение корреспондентских счетов БВУ в Национальном банке и выплата госдолга. Нацбанк РК
Как отметили в финрегуляторе, покупки иностранной валюты на локальном валютном рынке частично восстановили валютную часть золотовалютных резервов.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,8 млрд долларов), на конец мая 2022 года составили 86,6 млрд долларов.
При этом денежная база сжалась на 0,9% и составила 9 875 млрд тенге (с начала года – на 9,9%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, сжалась на 2,8%, до 7 037,7 млрд тенге (с начала года расширилась на 1,3%).
Денежная масса за май снизилась на 2,3%, составив 28 319,2 млрд тенге (с начала года – на 5,9%), наличные деньги в обращении уменьшились на 1%, до 3 076,8 млрд тенге (с начала года рост на 2,6%).