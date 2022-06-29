Золотовалютные резервы Казахстана снизились в мае на 1,9%

Валовые международные резервы Национального банка за май 2022 года снизились, по предварительным данным, на 1,9%, составив 32,8 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет снижения цены на золото на фоне повышения доходностей казначейских облигаций США. Дополнительными факторами, оказавшими влияние на золотовалютные резервы, являются снижение корреспондентских счетов БВУ в Национальном банке и выплата госдолга. Нацбанк РК

Как отметили в финрегуляторе, покупки иностранной валюты на локальном валютном рынке частично восстановили валютную часть золотовалютных резервов.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,8 млрд долларов), на конец мая 2022 года составили 86,6 млрд долларов.

При этом денежная база сжалась на 0,9% и составила 9 875 млрд тенге (с начала года – на 9,9%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, сжалась на 2,8%, до 7 037,7 млрд тенге (с начала года расширилась на 1,3%).

Денежная масса за май снизилась на 2,3%, составив 28 319,2 млрд тенге (с начала года – на 5,9%), наличные деньги в обращении уменьшились на 1%, до 3 076,8 млрд тенге (с начала года рост на 2,6%).