Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились почти на 169 млрд тенге в мае

Пенсионные накопления вкладчиков на 1 июня 2022 года составили 12 770,7 млрд тенге, уменьшившись за май на 168,8 млрд тенге, или на 1,3%, сообщает Zakonkz.

Как отметили в Нацбанке, за май этого года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 292,1 млрд тенге до 6 741,1 млрд тенге на 1 июня.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за май 2022 года составила 26,1 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (42,5% и 22,8% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

Напомним, в апреле пенсионные накопления составили 12 939,5 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 40 млрд тенге, или на 0,3%.