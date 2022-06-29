Аким СКО о программе переселения: Не все приживаются

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал вопрос провала программы переселения из южных регионов страны в северные, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК акима СКО попросили прокомментировать информацию о провале программы переселения с юга на север, так как за последние годы люди жаловались на качество домов и отсутствие работы, а само население региона за последние пять лет уменьшилось на 20 тыс. человек.

Нет, я так не считаю. К нам в область переехало порядка 10 тыс. человек, начиная с 2016 года. Не все приживаются. Это вполне естественный вопрос. Говорят, что уезжают люди, это не так – мы всегда видим, что порядка 6%, то есть из 10 тыс. человек 600 уехали. Каждый год этот процент практически не меняется – 6%. Кумар Аксакалов

По словам акима, уезжают по состоянию здоровья, по климатическим условиям, по семейным обстоятельствам и другим причинам.