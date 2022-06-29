Незаконную продажу подакцизной продукции на 900 тыс. тенге пресекли в Атырау
Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Управлением государственных доходов по Атырау в июне 2022 года проведены мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции, передает Zakon.kz.
В результате по трем физическим лицам выявлены нарушения:
незаконная продажа 1520 бутылок нелегальной алкогольной продукции (стоимость – 418 тыс. тенге);
незаконная продажа 2000 литров дизельного топлива (стоимость – 320 тыс. тенге);
выявлено 260 фактов незаконной реализации табачных изделий (стоимость –154,6 тыс. тенге).
Материалы дела направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям по Атырау.
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