Незаконную продажу подакцизной продукции на 900 тыс. тенге пресекли в Атырау

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Управлением государственных доходов по Атырау в июне 2022 года проведены мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции, передает Zakon.kz.

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