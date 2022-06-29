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Казахстан на Уимблдоне: итоги второго игрового дня и предстоящие матчи

спорт ставки Фото: Parimatch
По накалу страстей на главных кортах Лондона вторник превзошел день старта соревнований.

Для Михаила Кукушкина, сыгравшего три матча квалификационного этапа, первый круг основной сетки турнира Большого шлема стал финальным. Казахстанец уступил своему сопернику из США Дженсону Бруксби в трех сетах со счетом 3:6, 2:6, 3:6.

В женском турнире удача не улыбнулась и Юлии Путинцевой. Казахстанская теннисистка не сумела одолеть француженку Ализе Корне. Матч завершился после тай-брейка со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Елена Рыбакина в противостоянии с американкой Коко Вандевеге сумела одержать победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 7:5, уверенно шагнув во второй раунд. Стоит отметить, что 11 подач на вылет в этом матче помогли казахстанке закрепиться на первом месте в мировом рейтинге по количеству эйсов в сезоне. Их число составило 168.

Среда также обещает быть интересной.

Александр Бублик попытается закрепить успех. За выход в третий круг турнира казахстанский теннисист поборется с сербом Душаном Лайовичем.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.25, П2 – 4.00

В парном разряде Андрей Голубев в дуэте с Денисом Молчановым встретятся с Педро Мартинсом и Джоном-Патриком Смитом.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.92, П2 – 1.82

Казахстанско-пакистанский тандем Александр Недовесов и Куреши Айсам сыграют против Джеймса Дакворда и Маркоса Гирона.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.23, П2 – 3.95

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Анастасия Московчук
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