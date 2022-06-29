Казахстан на Уимблдоне: итоги второго игрового дня и предстоящие матчи
Для Михаила Кукушкина, сыгравшего три матча квалификационного этапа, первый круг основной сетки турнира Большого шлема стал финальным. Казахстанец уступил своему сопернику из США Дженсону Бруксби в трех сетах со счетом 3:6, 2:6, 3:6.
В женском турнире удача не улыбнулась и Юлии Путинцевой. Казахстанская теннисистка не сумела одолеть француженку Ализе Корне. Матч завершился после тай-брейка со счетом 6:3, 7:6 (7:5).
Елена Рыбакина в противостоянии с американкой Коко Вандевеге сумела одержать победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 7:5, уверенно шагнув во второй раунд. Стоит отметить, что 11 подач на вылет в этом матче помогли казахстанке закрепиться на первом месте в мировом рейтинге по количеству эйсов в сезоне. Их число составило 168.
Среда также обещает быть интересной.
Александр Бублик попытается закрепить успех. За выход в третий круг турнира казахстанский теннисист поборется с сербом Душаном Лайовичем.
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В парном разряде Андрей Голубев в дуэте с Денисом Молчановым встретятся с Педро Мартинсом и Джоном-Патриком Смитом.
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Казахстанско-пакистанский тандем Александр Недовесов и Куреши Айсам сыграют против Джеймса Дакворда и Маркоса Гирона.
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