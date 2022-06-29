«Крик о помощи»: почему казахстанские подростки идут на преступления

За последние годы в Казахстане наполовину снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Если в 2017 году было зарегистрировано 3 тысячи правонарушений, то в 2021 году цифра уменьшилась в два раза – до 1,5 тысячи.

Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Лейла Алипбаева отмечает, что средний возраст несовершеннолетних преступников в Казахстане составляет 16-17 лет.

Большая часть правонарушений совершается подростками в группе.

На сегодняшний день на учете полиции состоят около 4 тысяч несовершеннолетних. В день в полицию может поступить около 100 подростков, которые в ночное время находятся вне дома. К сожалению, родители не всегда контролируют своих детей. За ночные прогулки ребенка мы привлекаем к ответственности не только законных представителей, но и руководство заведений. Лейла Алипбаева

Руководитель Центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних при ОФ «Право» Ольга Рыль перечислила причины совершения преступлений несовершеннолетними и то, какие дети более склонны к этому.

Первая причина – бесконтрольность со стороны взрослых. Многие родители не знают, чем занимается их ребенок, и то, где он находится. Второе – незанятость детей. Ребенок ничем не увлекается, не ходит на кружки и спортивные секции. Нехватка денег и социальное положение также влияют на поведение ребенка, поэтому они могут пойти на крайние меры. Ольга Рыль

По словам эксперта, большое влияние на формирование характера и личности ребенка оказывают семья и его окружение. Зачастую поведение взрослых влияет на поступки ребенка, он использует их как образец для подражания.

Преступление, совершенное подростком, – это крик о помощи. Так, этими проступками он «говорит» о чем-то.

Часто дети совершают то, что они видят в семье. Это, так сказать, их ответная реакция на определенные события в жизни. Помню, к нам поступил подросток, который подвергался сексуальному насилию со стороны дедушки. Мать умерла, и отец воспитывал его один. Через некоторое время он сформировал банду из ребят, которые стали совершать жестокие преступления в отношении мужчин пожилого возраста. Таким образом он мстил своему деду за детскую травму. Ольга Рыль

Стоит отметить, что в Алматы находится единственная колония для несовершеннолетних, где содержатся мальчики-осужденные, – учреждение ЛА-155/6. Девочки свое наказание отбывают в локальном участке при учреждении ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области.

Как отмечено на официальном ресурсе МВД РК, в колонии для подростков отбывают наказание 62 заключенных, из них 49 – за особо тяжкие и 13 – за тяжкие преступления.