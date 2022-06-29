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113 спортивных объектов планируют построить в Казахстане

план по строительство спортивных объектов до 2025 года. Фото: pexels
Постановлением правительства Казахстана утвержден план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов на 2022–2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, в Нур-Султане планируется построить четыре спортивных объекта: физкультурно-оздоровительные комплексы в жилом массиве Коктал в районе «Сарыарка», в жилом массиве Ондирис в районе «Байконыр», в жилом массиве Ильинка в районе Есиль, в жилом массиве Железнодорожный. Все их планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

В Шымкенте строится ипподром школы по конным видам спорта.

В Алматинской области предусмотрено 8 спортивных комплексов, в Жамбылской области – 23, включая пристройки к спортивным залам.

В Восточно-Казахстанской области планируют построить два плавательных бассейна и спортивный модуль в селе Айыртау.

Кроме того, 20 объектов подлежат реконструкции и модернизации, еще 6 объектов будут дооснащены спортивным инвентарем.

Посмотреть весь список объектов можно здесь.

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Лариса Черненко
Казахстан
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