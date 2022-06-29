Эффективные точки взаимодействия стран Центральной Азии обсудили в Казахстане

На международной конференции в Нур-Султане эксперты ряда стран Центральной Азии рассмотрели актуальные вопросы развития кооперации в регионе, в том числе в сфере торговли, транспортных коммуникаций и продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Еркин Тукумов считает необходимым усилить кооперацию стран Центральной Азии по ряду конкретных вопросов.

За 30 лет независимости между нашими странами сформировалась атмосфера доверия и взаимоуважения, которая строится на готовности сообща решать общие вопросы и находить новые пути партнерства. Первостепенную актуальность для стран Центральной Азии представляют геополитические и геоэкономические вызовы. Безотлагательную значимость имеют угрозы и вызовы международного терроризма, вопросы миграционной и продовольственной безопасности. Еркин Тукумов

Такого же мнения придерживается директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Рустам Асизбаев. По его словам, сегодня в общей повестке дня стран Центральной Азии вопрос обеспечения собственной безопасности становится вопросом номер один.

Также для всех стран ЦА весьма актуальными являются вопросы обеспечения продовольственной безопасности, которые мы можем решить только совместными усилиями. Кроме того, перед странами ЦА очень остро стоит вопрос диверсификации транзитных путей. Вместе с тем особую угрозу представляет возможное введение вторичных санкций в отношении стран ЦА, что может привести к экономическому кризису. Рустам Асизбаев

Директор Международного института Центральной Азии (Узбекистан) Анвар Насиров отметил актуальность расширения сферы взаимодействия.

Крайне важно продвигать новые сферы сотрудничества, особенно с учетом ускоренной цифровизации экономики и приоритета «зеленого роста». Необходимо уделить внимание развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Мы все испытываем затруднения, связанные с отсутствием прямого выхода к Мировому океану. Именно поэтому крайне важно устранять барьеры, предоставлять на взаимной основе льготы и преференции. Анвар Насиров

Как считают представители Узбекистана, используя конкурентные преимущества наших экономик, их взаимодополняемость, необходимо также всесторонне развивать проекты промышленной кооперации, которые являются драйверами экономического роста. В этих целях узбекские эксперты предлагают продолжить практику развития международных и региональных торгово-логистических и индустриальных проектов.

По словам директора КИСИ при президенте РК, «сегодня геополитическая ситуация меняется стремительно и оказывает прямое влияние на внешнеэкономические связи стран Центральной Азии».

В этих условиях внешняя политика центральноазиатских государств должна выстраиваться на национальных прагматичных интересах с учетом эффективных точек соприкосновения в сфере обеспечения региональной безопасности, развития торговли и транспортных коммуникаций, научного и культурного взаимодействия. Еркин Тукумов

Он считает, что целесообразно усилить взаимодействие научно-экспертных кругов стран Центральной Азии. Именно на экспертном уровне необходимо прийти к общему пониманию глобальных и региональных вызовов и выработать общие подходы для их решения.

Ситуация в Афганистане представляется крайне нестабильной. Страна перманентно балансирует на грани гуманитарной катастрофы и экономического коллапса. Около 19,7 млн человек (почти половина населения) страдает от острого голода. По подсчетам ООН, для выхода из этого кризиса требуется около 4,4 млрд долларов. Еркин Тукумов

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что в апреле медианный показатель инфляции в регионе Европы и Центральной Азии превысил 12% – это самый высокий уровень инфляции за весь период с 2008 года.

Климатическая повестка приобретает особое значение. Средняя температура в странах Ближнего Востока и Центральной Азии повысилась на 1,5°C, что вдвое превышает глобальный рост на 0,7°C. Наблюдается расширение районов с пустынным климатом, где среднегодовая температура повысилась на 5°C в сравнении 60-70-х годов с 2000-ми. Еркин Тукумов

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Наталья Герман в своем видеообращении отметила, что мир сегодня становится все более поляризованным, и эта тенденция оказывает влияние и на регион ЦА.

Все большее воздействие приобретают внешние факторы – начиная от узких геополитических интересов террористической и экстремистской деятельности и заканчивая изменениями климата. В этих условиях региональное взаимодействие и сотрудничество имеют решающее значение для смягчения вызовов, стоящих перед Центральной Азией. Наталья Герман

На экспертном уровне обсужден ряд практических мер по дальнейшему развитию кооперации и сотрудничества стран Центральной Азии в сфере водной политики, охраны окружающей среды, продовольственной безопасности, научного и культурного взаимодействия, а также определены эффективные точки соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, выработаны общие подходы к решению глобальных вызовов.