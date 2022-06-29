LRT в Нур-Султане: привлекались специалисты Великобритании, Италии, Казахстана и РФ

Акиматом столицы проведен сбор предложений по дальнейшей реализации проекта LRT с учетом мнения отечественных и зарубежных архитекторов, урбанистов, а также астанчан, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, согласно данным акимата, поступило более 400 предложений от жителей, из них 51% – в пользу завершения проекта LRT, 42% – альтернативных идей и 7% – за полный снос.

По вопросу оптимального решения относительно проекта LRT Центром урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагенплан» был приглашен господин Рикардо Марини в качестве эксперта в решении вопроса проекта, который является авторитетным урбанистом мирового уровня. Также были приглашены отечественные и зарубежные архитекторы и урбанисты Эд Пархам, Space Syntex (Великобритания), Федерико Паролотто (Mobility in Chain, Италия), Асхат Садуов (Qazurban, Казахстан), Святослав Мунуров (Центр прикладной урбанистики, Россия). Пресс-служба акимата города Нур-Султана

В госоргане добавили, что в качестве альтернативы предлагался полный демонтаж опор, создание надземного пространства для людей, крытой пешеходной улицы с велоинфраструктурой, запуск наземного трамвая, создание линии BRT на эстакаде, связка линии с городом Косшы и так далее.

Отмечается, что в настоящее время вопрос дальнейшей реализации находится на рассмотрении, потребность в средствах будет известна после тщательной проработки и определения варианта дальнейшей реализации проекта.

11 января 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Мажилиса отмечал, что проект LRT из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.

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Президент уточнил, что проект изначально был ошибочным, с сильным запахом коррупции. Глава государства дал поручение принять оптимальное решение, пригласив отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования этого проекта.