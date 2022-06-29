Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

LRT в Нур-Султане: привлекались специалисты Великобритании, Италии, Казахстана и РФ

строительство Фото: Zakon.kz
Акиматом столицы проведен сбор предложений по дальнейшей реализации проекта LRT с учетом мнения отечественных и зарубежных архитекторов, урбанистов, а также астанчан, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, согласно данным акимата, поступило более 400 предложений от жителей, из них 51% – в пользу завершения проекта LRT, 42% – альтернативных идей и 7% – за полный снос.

По вопросу оптимального решения относительно проекта LRT Центром урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагенплан» был приглашен господин Рикардо Марини в качестве эксперта в решении вопроса проекта, который является авторитетным урбанистом мирового уровня. Также были приглашены отечественные и зарубежные архитекторы и урбанисты Эд Пархам, Space Syntex (Великобритания), Федерико Паролотто (Mobility in Chain, Италия), Асхат Садуов (Qazurban, Казахстан), Святослав Мунуров (Центр прикладной урбанистики, Россия).Пресс-служба акимата города Нур-Султана

В госоргане добавили, что в качестве альтернативы предлагался полный демонтаж опор, создание надземного пространства для людей, крытой пешеходной улицы с велоинфраструктурой, запуск наземного трамвая, создание линии BRT на эстакаде, связка линии с городом Косшы и так далее.

Отмечается, что в настоящее время вопрос дальнейшей реализации находится на рассмотрении, потребность в средствах будет известна после тщательной проработки и определения варианта дальнейшей реализации проекта.

11 января 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Мажилиса отмечал, что проект LRT из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.

Новость по теме

Работы будут завершены - аким Нур-Султана об LRT

Президент уточнил, что проект изначально был ошибочным, с сильным запахом коррупции. Глава государства дал поручение принять оптимальное решение, пригласив отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования этого проекта.

Читайте также

Цены на газ для жителей Зайсанского района ВКО подниматься не будут – акимат

Аким СКО о программе переселения: Не все приживаются

Кумар Аксакалов высказался о переименовании Петропавловска в Кызылжар

Айша Тулеубекова
LRT Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Казахстан депутат рубль тенге ситуация
Ограничить покупку и продажу российского рубля обменными пунктами предложил мажилисмен
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления