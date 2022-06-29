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Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте с 30 июня по 2 июля, передает Zakon.kz.

Нур-Султан

30 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо- западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

1 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

2 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 21-23 тепла.

Алматы

30 июня - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2- 7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 35-37 тепла.

1 июля - переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 30-32 тепла.

2 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

Шымкент

30 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 36-38 тепла.

1 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 31-33 тепла.

2 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

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