Останки неизвестного вымершего вида кенгуру нашли в Папуа – Новой Гвинее
Как пишет gazeta.ru, животное не было родственником австралийских кенгуру, а принадлежало к независимому новогвинейскому роду.
Согласно исследованию, N. nombe был приземистым и мускулистым, и весил примерно 40-50 км. Он проживал в тропическом горном лесу с густым подлеском и сомкнутым пологом, где хорошо адаптировался к питанию жесткими листьями деревьев и кустарников. На это указывает толстая челюстная кость, приспособленная для крепления мощных жевательных мышц. Предполагается, что животное было способно прыгать, но не высоко.
Ученые считают, что этот вид произошел от древних кенгуру, расселившихся на Новой Гвинее около пяти-восьми миллионов лет назад, когда существовал сухопутный переход в Австралию.