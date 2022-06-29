Александр Бублик пробился в третий круг Открытого чемпионата Англии
Лучшему теннисисту Казахстана для данного успеха понадобилось ровно два часа игрового времени. За этот отрезок Александр исполнил 17 эйсов, но и совершил пять двойных ошибок, и отметился тремя брейк-пойнтами. В третьем круге одиночки казахстанский теннисист сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, которому организаторы дали 23-й номер посева.
Напомним, 20 июня Александр уже обыгрывал Фрэнсиса в первом круге турнира ATP в Истборне (Великобритания) в трех сетах – 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.
К сожалению, не повезло в мужском парном разряде Андрею Голубеву, который с украинцем Денисом Молчановым на старте проиграли Педро Мартинесу (Испания) и Джону Патрику Смиту (Австралия) со счетом 3:6, 6:7, 4:6.
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