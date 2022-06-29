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Александр Бублик пробился в третий круг Открытого чемпионата Англии

Теннис Победа Уимблдон Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл свой матч второго круга одиночного разряда на Уимблдоне-2022. За выход в третий раунд основной сетки казахстанец был сильнее серба Душана Лайовича, сообщает Zakon.kz.

Лучшему теннисисту Казахстана для данного успеха понадобилось ровно два часа игрового времени. За этот отрезок Александр исполнил 17 эйсов, но и совершил пять двойных ошибок, и отметился тремя брейк-пойнтами. В третьем круге одиночки казахстанский теннисист сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, которому организаторы дали 23-й номер посева.

Напомним, 20 июня Александр уже обыгрывал Фрэнсиса в первом круге турнира ATP в Истборне (Великобритания) в трех сетах – 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

К сожалению, не повезло в мужском парном разряде Андрею Голубеву, который с украинцем Денисом Молчановым на старте проиграли Педро Мартинесу (Испания) и Джону Патрику Смиту (Австралия) со счетом 3:6, 6:7, 4:6.

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