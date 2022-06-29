Беременная женщина и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Уральске

Авария произошла на пересечении улицы Брусиловского и Саратовской трассы, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», столкнулись автомобили Volkswagen и Lada. В результате Lada, в которой находился 60-летний водитель, перевернулась. В Volkswagen, помимо водителя, ехали 28-летняя женщина и трехлетний ребенок. Их госпитализировали.

В Управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что у женщины и ребенка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину доставили в Областную многопрофильную больницу, ребенка в Областную детскую многопрофильную больницу.

Отмечается, что водители обоих машин не пострадали.

Ведется следствие.