Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Беременная женщина и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Уральске

авария Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении улицы Брусиловского и Саратовской трассы, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», столкнулись автомобили Volkswagen и Lada. В результате Lada, в которой находился 60-летний водитель, перевернулась. В Volkswagen, помимо водителя, ехали 28-летняя женщина и трехлетний ребенок. Их госпитализировали.

В Управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что у женщины и ребенка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину доставили в Областную многопрофильную больницу, ребенка в Областную детскую многопрофильную больницу.

Отмечается, что водители обоих машин не пострадали.

Ведется следствие.

Читайте также

Девочка утонула в реке Урал в ЗКО

В ДТП погибли более 700 человек: МВД обратилось к казахстанцам

Вооруженного мужчину сняли с парапета полицейские в Алматы

Елена Беляева
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Казахстан депутат рубль тенге ситуация
Ограничить покупку и продажу российского рубля обменными пунктами предложил мажилисмен
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления