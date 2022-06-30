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Крупный пожар разгорелся на мусорном полигоне в Жетысуской области

огонь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Предприятие уже не используется для сброса бытовых отходов. Однако, предположительно, из-за жары, огонь распространился на 300 кв. м. Жители нескольких населенных пунктов жалуются на распространившийся едкий дым, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, частично пожар потушен, однако отходы продолжают тлеть, густой дым добрался даже до окрестностей Текели.

Отмечается, что в тушении огня принимали участие не только экстренные службы, но и жители соседних поселков.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Общая площадь полигона – больше гектара.

В данный момент в ликвидации задействованы сотрудники ДЧС Алматинской области, а это пять человек, и две единицы техники. А также местные исполнительные органы в составе четырех человек и двух водовозов. В данный момент очагов возгорания уже не наблюдается, имеются тлеющие очаги. Официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев

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