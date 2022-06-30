Нейропсихолог дала советы, как не истощить психику из страха потерять работу

Психотерапевт Наталья Наумова назвала способы побороть страх остаться без работы и сохранить свое ментальное здоровье, передает Zakon.kz.

Люди опасаются, что на другой работе у них будет меньше зарплата или вовсе какое-то время ее не будет. Из-за этого может ухудшиться уровень жизни. Отсюда и поток тревожных мыслей о выплате ипотеки, содержании детей и тому подобном. Все это повышает уровень тревоги, – рассказала «Вечерней Москве» эксперт.

По словам Наумовой, подобный кризис может вогнать в депрессию, а может стать фактором развития и открытия новых возможностей, поэтому даже в сложной ситуации надо стараться сохранять спокойствие и держать под контролем тревожные мысли – это поможет правильно оценить ситуацию, поставить перед собой четкие цели и продумать пути их достижения.

Чтобы справиться с этим страхом, специалистка рекомендовала придерживаться четкого планирования. В случае, если человеку действительно грозит увольнение или сокращение, стоит в спокойном режиме заранее начать подыскивать новое место работы, посоветовала психотерапевт.

Если же вы видите, что ваша профессия становится менее востребованной, обучитесь чему-то новому. Параллельно с основной работой можно обучаться чему-то новому, приобретать новые навыки. Это обезопасит вас и даст вам больше уверенности в себе, – подытожила она.