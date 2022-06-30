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Казахстанские ватерполистки проиграли сборной Канады на ЧМ в Венгрии

Проиграли канадкам в Венгрии Фото: aquatics.kz
Женская сборная Казахстана по водному поло уступила команде Канады, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил в рамках ЧМ по водным видам спорта в Будапеште, передает Olympic.kz.

Женская команда Казахстана по водному поло играла с канадками в группе за 9-12 места.

Матч завершился со счетом 11:19 в пользу соперниц.

Чемпионат продлится до 3 июля.

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Будапешт Венгрия
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