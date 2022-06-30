СМИ: С Трампа сняли обвинение о неуважении к суду Нью-Йорка

С экс-президента США Дональда Трампа сняли обвинение в неуважении к суду Нью-Йорка, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на решение судьи.

Энгорон (судья Верховного суда Нью-Йорка) заявил, что он рассмотрел дополнительные документы, которые представил Трамп, и офис генпрокурора согласился, что были соблюдены условия по устранению (обвинения в неуважении), — говорится в сообщении.

Согласно решению судьи, $110 тыс., которые выплатил экс-глава Белого дома, будут храниться на целевом депозитном счете до окончания процесса рассмотрения его апелляции.

Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к суду. Суд также обязал его выплачивать по $10 тыс. в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.