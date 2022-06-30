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Зеленский: Украина разорвет отношения с Сирией после признания ею ДНР и ЛНР

Разрыв отношений с Сирией Фото: Instagram/zelenskiy_official
Украина полностью разорвет отношения с Сирией в случае признания страной самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств. Президент Украины Владимир Зеленский

Он также добавил, что в таком случае у Украины больше не будет никаких отношений с Сирией.

По его словам, после этого решения санкционное давление против Сирии усилится.

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29 июня, агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе сообщили о решении САР признать независимость ДНР и ЛНР. В публикациях говорилось, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.

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Ситуация в Украине Зеленский Владимир Сирия Украина
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