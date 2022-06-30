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30 июня в Алматы ожидается сильная жара

Жара в Алматы 30 июня Фото: pixabay
В Алматы сегодня ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

С соответствующим предупреждением к жителям и гостям города обратились сотрудники ДЧС со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет».

В дневное время столбики термометров достигнут отметок +35...+ 37℃.

Жаркая погода опасна особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Жителей и гостей города просят воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

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