Незаконно продавал дизтопливо: директора ТОО «Азия ТЭГ» признали виновным
Фото: pixabay
Департаментом АФМ по Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП», передает Zakon.kz.
В 2021 году руководитель ТОО приобрел более 3 тыс тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов. Он реализовал его в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге.
Являясь директором ТОО «Евро-Азия ТЕМП» в 2021 году, он незаконно приобрел почти 3 тыс. тонны дизтоплива без документов. Позже реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 млн. тенге.
Приговором суда директор ТОО признан виновным, назначено наказание — 3 года лишения свободы. На основании Закона «Об амнистии» срок сокращен до двух лет лишения свободы.Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
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