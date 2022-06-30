Незаконно продавал дизтопливо: директора ТОО «Азия ТЭГ» признали виновным

Департаментом АФМ по Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП», передает Zakon.kz.

В 2021 году руководитель ТОО приобрел более 3 тыс тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов. Он реализовал его в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге.

Являясь директором ТОО «Евро-Азия ТЕМП» в 2021 году, он незаконно приобрел почти 3 тыс. тонны дизтоплива без документов. Позже реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 млн. тенге.