100 военнослужащих привлекли к тушению пожаров в Карагандинской области

Для ликвидации природных пожаров 100 военнослужащих воинской части №52859 МЧС направлены в Каркаралинский район Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В связи с усилением ветра 29 июня на территории Кувского лесничества вблизи села Егиндыбулак и на территории государственного национального природного парка возникли повторные очаги горения и тления лесной подстилки. Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что общими усилиями сил лесного хозяйства, национального природного парка, добровольных противопожарных формирований, ДЧС Карагандинской области, воинской части №52859 ситуация стабилизирована.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На местах очагов горения и тления продолжается проливка, окарауливание и патрулирование. Всего задействовано 220 человек и 25 единиц техники. Пресс-служба МЧС РК

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Фото: пресс-служба МЧС РК

Стоит уточнить, что первые сообщения о природном пожаре поступили в региональный ДЧС 20 июня.

Фото: пресс-служба МЧС РК

22 июня стало известно, что к тушению привлекли вертолеты МЧС РК.

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Тушение пожара, по данным ведомства, осложнено труднодоступной горно-скалистой местностью, а также отсутствием вблизи водоемов, сильным и переменчивым ветром.

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Работы велись наземным и воздушным способами.