Алматинцы задолжали 4,8 млрд тенге по налогу на транспорт

В Алматы проходит акция «Город без налоговой задолженности». Ее цель – принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспорту, передает Zakon.kz.

Автомобили должников ищут с помощью видеокамер «Сергек». После того, как личность водителя установлена, машины водворяют на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

За 10 дней работы 112 автомобилей помещены на штрафстоянку. В итоге поступления в бюджет составили более 200 млн тенге.