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Алматинцы задолжали 4,8 млрд тенге по налогу на транспорт

Алматы Фото: ДГД по городу Алматы
В Алматы проходит акция «Город без налоговой задолженности». Ее цель  – принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспорту, передает Zakon.kz.

Автомобили должников ищут с помощью видеокамер «Сергек». После того, как личность водителя установлена, машины водворяют на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

За 10 дней работы 112 автомобилей помещены на штрафстоянку. В итоге поступления в бюджет составили более 200 млн тенге.

На сегодняшний день по городу задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,8 млрд тенге. При этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя – свыше 4 тыс. куб см. Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки Департамент государственных доходов по городу Алматы призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность. ДГД по городу Алматы

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