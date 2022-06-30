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Мошенники представляются сотрудниками полиции – Абдрахманов обратился к алматинцам

Рустам Абдрахманов, алматинцы, обращение, мошенничество Фото: unsplash
Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов обратился к жителям и гостям южной столицы. Он предупредил, что участились случаи интернет-мошенничеств, передает Zakon.kz.

Замначальника ДП Алматы рассказал, по какой схеме действуют преступники.

Они звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, в том числе и мною, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит.Рустам Абдрахманов

В другой интерпретации, по словам замначальника ДП, «лжеполицейский сообщает, что сейчас, якобы, проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи с сотрудником Национального банка».

Далее голос на том конце телефона поясняет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.Рустам Абдрахманов

Замначальника ДП Алматы попросил быть бдительными.

Запомните, сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей мы приглашаем явиться в подразделение полиции, назначая при этом дату и время визита. Кроме того, запомните, сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.Рустам Абдрахманов

По его словам, в таких случаях «необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка».

Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также о своей личности, – подчеркнул Рустам Абдрахманов.

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