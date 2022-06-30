Досаев рассказал, когда завершат строительство развязки на аэропортовском кольце
В декабре 2022 года будет завершено строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт – Бухтарминская, – сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.
Напомним, работа по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом началась в июле 2019 года. Изначально планировалось, что она завершится в феврале 2022 года. Но в январе 2020 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что развязку должны сдать в декабре 2021 года.
В ноябре 2021 года в Управлении городской мобильности сообщили, что многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением призван разгрузить данный участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт.
Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 м, а туннеля по ул. Бухтарминской – 570 м. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев, – сообщили в мае 2021 года в пресс-службе акимата Алматы.