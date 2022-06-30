Досаев рассказал, когда завершат строительство развязки на аэропортовском кольце

Строительство развязки на аэропортовском кольце – на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом – будет завершено в декабре 2022 года. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.

В декабре 2022 года будет завершено строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт – Бухтарминская, – сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

Напомним, работа по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом началась в июле 2019 года. Изначально планировалось, что она завершится в феврале 2022 года. Но в январе 2020 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что развязку должны сдать в декабре 2021 года.

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В ноябре 2021 года в Управлении городской мобильности сообщили, что многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением призван разгрузить данный участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт.