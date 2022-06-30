От трансформации к экосистеме: каким был финансовый год для Jusan Bank

Jusan Bank представил финансовые итоги за 2021 год. Соответствующая консолидированная отчетность была опубликована на KASE 29 июня.

Прошедшие 12 месяцев, по оценкам председателя правления банка Нурдаулета Айдосова, стали испытанием для всех банков. Вызовы, которые стояли перед БВУ РК, связаны с последствиями пандемии коронавируса, реформами и непростой макроэкономической ситуацией в стране. Однако даже в таких условиях Jusan смог достичь прорывных показателей.

Важными достижениями 2021 года Айдосов называет быструю интеграцию и трансформацию банка, создание собственной экосистемы и в целом высокий уровень финансовой устойчивости, в том числе за счет оздоровления кредитного портфеля.

Речь о кредитах, перешедших к нам в управление от проблемного Цеснабанка. Одновременно с этим прошло присоединение АТФБанка в кратчайшие сроки. Решение двух задач такого масштаба – беспрецедентный случай в истории банковской системы РК. Я искренне горжусь нашей командой, которая отлично справилась с операционными и стратегическими вопросами. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank

По итогам 2021 года кредитный портфель вырос на 487 млрд тенге, или на 200%, и составил 731 млрд тенге. Доля банка на рынке кредитов выросла до 5,3%. Объем просроченных займов (NPL) снижен с 44,09% до 9,47%. Если исключить мигрированные займы Цеснабанка и АТФБанка и считать только непосредственные кредиты, выданные Jusan Bank с 2019 года на сумму более 500 млрд тенге, то NPL составит менее 0,79%.

Сокращение проблемного портфеля сразу на 70,3% стало лучшим показателем в первой десятке казахстанских банков и оказало положительный эффект не только на Jusan, но и на весь банковский сектор. Мы сохраняем подчеркнуто консервативный подход к кредитованию с учетом макроэкономической ситуации в целях обеспечения надежности для вкладчиков и кредиторов. Сохранение баланса между рисками и доходностью – наша первоочередная задача. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank

По размерам собственного капитала и ликвидности Jusan Bank находится на втором и третьем местах соответственно среди казахстанских БВУ, а экосистема банка получила ряд международных и локальных наград за продукты и сервисы.

Начинали год девятыми по размеру активов, а завершили четвертыми. За год активы увеличились на 55%, или на 923,8 млрд тенге, и составили 2,6 трлн тенге. Рыночная доля приблизилась к 7%. Национальный банк присвоил статус потенциально системно значимого БВУ, что говорит о роли Jusan Bank в поддержании стабильной и бесперебойной работы финансовой системы РК. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank

Взвешенный риск-менеджмент позволил банку обеспечить значительное превышение минимальных требований регулятора по достаточности капитала (28%) и текущей ликвидности (211%). В результате рейтинговое агентство Moody's присвоило банку высокие долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом «стабильный».

Наряду с профессиональным признанием важно и повышение доверия со стороны клиентов и бизнеса. За год объем вкладов в Jusan Bank вырос на 56% и превысил отметку в 1,51 трлн тенге.

Органический прирост клиентской базы, развитие новых цифровых продуктов, а также эффективное завершение интеграции с АТФ Банком позволили увеличить количество розничных клиентов в 4 раза – до 2,5 млн человек. Число ежемесячно активных пользователей цифровых сервисов нашей экосистемы превысило отметку в миллион. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank

Продукты банка вызвали интерес у представителей бизнеса. В 2021 году количество клиентов из МСБ удвоилось – до 145 тысяч субъектов. Число пользователей мобильным приложением Jusan Business увеличилось в 3,7 раза, сеть POS-терминалов – в 5 раз. Активно развивается сервис бесконтактных платежей и направление корпоративных карт.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Улучшаем действующие сервисы и продукты. Особую ставку делаем на новые формы партнерства, например, возможность развивать онлайн-бизнес на базе маркет-плейса Jusan Магазин. Бизнес-платформы Jusan Retail, Jusan Business и Jusan Private Banking останутся также в приоритете для развития. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank

В банке продолжат трансформацию внутренних процессов с целью повышения собственной эффективности и формирования благоприятного климата, в том числе с применением ESG-стандартов корпоративного управления.

Принцип ответственности мы исповедуем во всем. Как показывают история и цифры, мы не только не допустили банкротства двух крупных финансовых институтов и потерю средств вкладчиков, но и обеспечили надежность их сбережений, создав с нуля современную цифровую экосистему. Будучи социальным предприятием, мы обеспечили устойчивое развитие группы и достигли успешных финансовых показателей, что позволило направить значительные средства на поддержку школ системы НИШ и Nazarbayev University и в целом на развитие образования и науки в Казахстане. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank

Нурдаулет Айдосов представил также собственную стратегию банка Jana Jusan для поддержки государственной стратегии Jana Qazaqstan, которая заключается в поэтапном возврате части ранее выделенных средств господдержки Цеснабанка и АТФБанка раньше установленного срока.