От трансформации к экосистеме: каким был финансовый год для Jusan Bank
Прошедшие 12 месяцев, по оценкам председателя правления банка Нурдаулета Айдосова, стали испытанием для всех банков. Вызовы, которые стояли перед БВУ РК, связаны с последствиями пандемии коронавируса, реформами и непростой макроэкономической ситуацией в стране. Однако даже в таких условиях Jusan смог достичь прорывных показателей.
Важными достижениями 2021 года Айдосов называет быструю интеграцию и трансформацию банка, создание собственной экосистемы и в целом высокий уровень финансовой устойчивости, в том числе за счет оздоровления кредитного портфеля.
Речь о кредитах, перешедших к нам в управление от проблемного Цеснабанка. Одновременно с этим прошло присоединение АТФБанка в кратчайшие сроки. Решение двух задач такого масштаба – беспрецедентный случай в истории банковской системы РК. Я искренне горжусь нашей командой, которая отлично справилась с операционными и стратегическими вопросами. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank
По итогам 2021 года кредитный портфель вырос на 487 млрд тенге, или на 200%, и составил 731 млрд тенге. Доля банка на рынке кредитов выросла до 5,3%. Объем просроченных займов (NPL) снижен с 44,09% до 9,47%. Если исключить мигрированные займы Цеснабанка и АТФБанка и считать только непосредственные кредиты, выданные Jusan Bank с 2019 года на сумму более 500 млрд тенге, то NPL составит менее 0,79%.
Сокращение проблемного портфеля сразу на 70,3% стало лучшим показателем в первой десятке казахстанских банков и оказало положительный эффект не только на Jusan, но и на весь банковский сектор. Мы сохраняем подчеркнуто консервативный подход к кредитованию с учетом макроэкономической ситуации в целях обеспечения надежности для вкладчиков и кредиторов. Сохранение баланса между рисками и доходностью – наша первоочередная задача. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank
По размерам собственного капитала и ликвидности Jusan Bank находится на втором и третьем местах соответственно среди казахстанских БВУ, а экосистема банка получила ряд международных и локальных наград за продукты и сервисы.
Начинали год девятыми по размеру активов, а завершили четвертыми. За год активы увеличились на 55%, или на 923,8 млрд тенге, и составили 2,6 трлн тенге. Рыночная доля приблизилась к 7%. Национальный банк присвоил статус потенциально системно значимого БВУ, что говорит о роли Jusan Bank в поддержании стабильной и бесперебойной работы финансовой системы РК.Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank
Взвешенный риск-менеджмент позволил банку обеспечить значительное превышение минимальных требований регулятора по достаточности капитала (28%) и текущей ликвидности (211%). В результате рейтинговое агентство Moody's присвоило банку высокие долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом «стабильный».
Наряду с профессиональным признанием важно и повышение доверия со стороны клиентов и бизнеса. За год объем вкладов в Jusan Bank вырос на 56% и превысил отметку в 1,51 трлн тенге.
Органический прирост клиентской базы, развитие новых цифровых продуктов, а также эффективное завершение интеграции с АТФ Банком позволили увеличить количество розничных клиентов в 4 раза – до 2,5 млн человек. Число ежемесячно активных пользователей цифровых сервисов нашей экосистемы превысило отметку в миллион. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank
Продукты банка вызвали интерес у представителей бизнеса. В 2021 году количество клиентов из МСБ удвоилось – до 145 тысяч субъектов. Число пользователей мобильным приложением Jusan Business увеличилось в 3,7 раза, сеть POS-терминалов – в 5 раз. Активно развивается сервис бесконтактных платежей и направление корпоративных карт.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Улучшаем действующие сервисы и продукты. Особую ставку делаем на новые формы партнерства, например, возможность развивать онлайн-бизнес на базе маркет-плейса Jusan Магазин. Бизнес-платформы Jusan Retail, Jusan Business и Jusan Private Banking останутся также в приоритете для развития.Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank
В банке продолжат трансформацию внутренних процессов с целью повышения собственной эффективности и формирования благоприятного климата, в том числе с применением ESG-стандартов корпоративного управления.
Принцип ответственности мы исповедуем во всем. Как показывают история и цифры, мы не только не допустили банкротства двух крупных финансовых институтов и потерю средств вкладчиков, но и обеспечили надежность их сбережений, создав с нуля современную цифровую экосистему. Будучи социальным предприятием, мы обеспечили устойчивое развитие группы и достигли успешных финансовых показателей, что позволило направить значительные средства на поддержку школ системы НИШ и Nazarbayev University и в целом на развитие образования и науки в Казахстане. Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank
Нурдаулет Айдосов представил также собственную стратегию банка Jana Jusan для поддержки государственной стратегии Jana Qazaqstan, которая заключается в поэтапном возврате части ранее выделенных средств господдержки Цеснабанка и АТФБанка раньше установленного срока.