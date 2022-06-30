Водителю фуры c погибшими мигрантами грозит смертная казнь в США

Водителя фуры Омеро Заморано и его сообщника Кристиану Мартинесу может ожидать смертная казнь. По делу проходят еще два человека. Им грозит лишение свободы до десяти лет, сообщает минюст США, передает Zakon.kz.

Напомним, 27 июня около 18:00 по местному времени в экстренные службы обратился рабочий. Он услышал крики о помощи из припаркованного трейлера, рассказал глава полиции Сан-Антонио Билл Макманус. Двери фуры были приоткрыты, мужчина заглянул внутрь и увидел десятки погибших.

Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.

Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Он родом из Браунсвилла, но проживает в Пасадене, штат Техас. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь. Cкоро судья федерального окружного суда вынесет приговор, – говорится в пресс-релизе минюста США.

Также обвинения в незаконном хранении оружия были предъявлены двум гражданам Мексики – Хуану Мендесу и Хуану Бильбао. По данным полиции, им принадлежала регистрация на прицеп фуры, в которой погибли мигранты. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Эти события происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на мексиканско-американской границе и внутри США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор