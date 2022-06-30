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Как в Мангистау решают проблемы дефицита питьевой воды

питьевая вода решение дефицит Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Сегодня, 30 июня, на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал о предпринимаемых мерах для решения проблема возникающего дефицита питьевой воды в регионе.

Как рассказал Нурлан Ногаев, для выполнения задачи по поэтапному решению проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области к 2025 году планируется реализовать 9 проектов, которые позволят дополнительно поставлять 286 тысяч кубометров воды.

решение дефицита питьевой воды

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В ближайшее время в рамках реализации одного из них на месторождении Каражанбас будет введена в эксплуатацию опреснительная установка мощностью 17 тыс. кубометров воды в сутки. В результате высвобожденные 10 тысяч кубометров питьевой воды водовода «Астрахань – Мангистау» будут использованы для обеспечения нужд жителей города Жанаозена, сел Бейнеу и Жетыбай.

Кроме того, идет реализация второго этапа увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч кубометров. Этим летом будут введены в эксплуатацию опреснительные установки на 5 000 кубометров сутки. Объект будет сдан в этом году.

питьевая вода дефицит

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

За счет частного инвестора ведется строительство опреснительного завода мощностью 20 тысяч кубометров в сутки.

Кроме того, в этом году начнется строительство опреснительных установок мощностью 24 тысячи кубометров в сутки на территории «МАЭК-Казатомпром» и 5 тысяч кубометров в сутки – в городе Форт-Шевченко.

В соответствии с поручением президента по обеспечению централизованным водоснабжением 12 сел к 2022 году завершается и сдается в эксплуатацию централизованное водоснабжение сел Беки и Баскудук. Оставшиеся 10 населенных пунктов будут обеспечены водоснабжением до конца года. В результате в этом году мы увеличим централизованное питьевое водоснабжение с 96% до 100%.Нурлан Ногаев

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