Мораторий на введение обязательной цифровой маркировки в Казахстане отклонили на заседании ЕМПС

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего 20-21 июня в Минске, Казахстан не смог отстоять введение моратория на цифровую маркировку товаров в странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), передает Zakon.kz.

Проект распоряжения ЕМПС, утвержденного вице-премьерами стран ЕАЭС, предусматривал отсрочку введения маркировки новых групп товаров средствами идентификации на территории ЕАЭС, в том числе в отношении более 90 наименований лекарственных средств, утвержденных постановлением правительства РК от 25 апреля 2022 года №24 – не ранее 1 марта 2023 года, для категорий товаров, в отношений которых сторонами в комиссию не были направлены уведомления о намерении введения обязательной маркировки средствами идентификации – не ранее 1 января 2024 года.

Однако на уровне глав правительств государств – членов ЕАЭС в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, проходившего 20-21 июня в Минске, данная инициатива не нашла должной поддержки и принятие соответствующего распоряжения ЕМПС не состоялось.

22 июня на площадке комиссии в очном режиме прошло очередное экспертное совещание по вопросам введения маркировки лекарственных средств в ЕАЭС.

По итогам встречи принято решение о необходимости доработки проекта решения совета комиссии «О введении маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации» и проведении следующего совещания по вопросам маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации в третьей декаде июля текущего года.

Напомним, цифровая маркировка товаров является межнациональным проектом, реализуемым на территории ЕАЭС. После введения обязательной маркировки ожидается значительное снижение доли теневого оборота, которая на рынке легкой промышленности Казахстана достигает 63% от общего оборота, на рынке обуви – 48,5%, на рынке алкоголя – 25%, в фармацевтике – 12%.

Сокращение теневого оборота товаров на 70-80% позволит создать дополнительный рынок сбыта в сумме 900 млрд тенге для добросовестных производителей и импортеров. Выручка бизнеса, маркирующего свою продукцию, увеличится на 11,3%. При этом разовые затраты производителей на оборудование для маркировки товаров составляют от 0,5 до 0,9% от суммы годовой выручки.

Таким образом, увеличение доходов добросовестных казахстанских производителей в результате введения обязательной маркировки товаров составит более 10% в год. Соответственно, доходы государственного бюджета в виде налоговых поступлений увеличатся более чем на 100 млрд тенге в год.

Ожидается, что бизнес сможет повысить производительность, усовершенствовать логистические схемы, нарастить долю рынка и в конечном счете увеличить выручку.

Кроме того, внедрение системы маркировки даст импульс развитию IT-рынка, сервисов для производителей упаковок, оборудования. С помощью единой информационной системы маркировки и прослеживаемости создается цифровая среда для мгновенного обмена информацией и документами, подтверждающими такие процессы, как прием-передача, возврат, отбраковка, вывод из оборота товара и так далее. Цифровизация этой среды позволит увеличить скорость товародвижения и всего процесса учета, уменьшить затраты бизнеса.