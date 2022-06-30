Цены на мясо всегда растут, но большого рывка нет – глава МСХ

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах Парламента прокомментировал рост цен на мясо в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Вчера говорили, что цены падают. Оптовая цена не растет. По нашим сельхозпроизводителям сильного роста цен нет, мы держим. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

В целом, по его словам, потребность страны в мясе обеспечена.

Сейчас другая проблема: животноводы жалуются, что закупочная цена на мясо слишком низкая. Для этого нам нужно рынки открывать, как-то поддерживать. Проблема известна. А так по мясу мы полностью обеспечены. Цены, они всегда подрастают, но большого рывка нет. Глава МСХ РК Ербол Карашукеев

В этой связи представители СМИ поинтересовались, где казахстанцам выгоднее покупать мясо – на базаре или в магазинах.