Куда пойти с 1 по 3 июля

Насыщенная культурная программа запланирована в ближайшие три дня для жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz

Нур-Султан

Арт-выставка «Пейзажи столицы»

Фото: Zakon.kz

Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: выставку «Ел тірегі – Елорда», фотовыставку «Киелі менің Елордам».

1, 2, 3 июля с 10:00. Этно-мемориальный комплекс «Атамекен». Вход: от 400 тенге.

I международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Елорда Кубогы»

Фото:pexels

Всего за медали дебютных соревнований будут биться 250 спортсменов из 10 стран. Среди них — представители Кубы, Узбекистана, Индии, Монголии и других стран.

1, 2, 3 июля, 13:30. Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Вход: свободный.

Концерт «Наследие Великой степи»

Фото: Instagram/astanaballet

Концертная программа «Наследие Великой степи» стала своеобразной визитной карточкой театра на родине и за ее пределами. Красота и нежность женского танца в постановках заслуженного деятеля Казахстана РК Айгуль Тати пленяют и восхищают.

Неповторимый пластический рисунок, лаконичность и в то же время певучесть поз исполнительниц в постановках Тати обладают притягательной силой и являются жемчужинами казахского народного танца.

2 июля, 18:00. Astana Ballet. Вход: от 2 тыс. тенге.

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Алматы

Выставка #собакИскусство

На выставке представлены картины с изображением собак из приюта «Твардовский дом». У каждого героя полотна своя история. Картины рисовали иллюстраторы из разных городов.

До 2 июля, с 10:00 до 20:00. Кофейня и Арт-галерея Greenomir_space. Вход: свободный.

Концерт Black Blood Fest

Фото: pexels

Впервые метал-группы из разных городов объединились, чтобы провести громкий и убойный тур вместе:

MORFER — black metal, Бишкек, Кыргызстан;

DEVOURING GENOCIDE — deathcore, Бишкек, Кыргызстан;

ZARRAZA — thrash death metal, Алматы, Казахстан;

DEMENTED GOD — groove metal, Караганда, Казахстан.

2 июля, 20:00. Lenore Pub. Вход: 4 тыс. тенге.

Выступление Идрака Мирзализаде

Идрак Мирзализаде — комик, который любит Алматы, а поклонники любят его творчество. А еще он:

резидент московского Стендап-клуба №1,

участник шоу Порараз Бирацца и Пораразби,

соавтор и ведущий youtube-шоу «вечервечер»,

комик, выступивший на шоу «Вечерний Ургант».

3 июля, 20:30. Бар Late Night Show. Вход: от 6 до 10 тыс. тенге.

Шымкент

Выступление рэп-исполнительницы Say Mo

Известная хип-хоп и рэп-исполнительница Say Mo регулярно впечатляет своих многочисленных фанатов яркими и экстравагантными образами.

3 июля. Танцплощадка в Union. Вход: от 5 до 10 тыс. тенге.

Кинотеатр Go-kino под открытым небом

Фото: pexels

Зрители увидят знаменитые кинокартины, расположившись на удобных местах под открытым небом по ул. Торекулова, 69:

1 июля, 20:45 — «Круиз по джунглям»;

2 июля, 20:45 — «Игры шпионов»;

3 июля, 20:45 — «Поколение Вояджер».

Вход: 1500 тенге.