Куда пойти с 1 по 3 июля
Нур-Султан
Арт-выставка «Пейзажи столицы»
Фото: Zakon.kz
Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: выставку «Ел тірегі – Елорда», фотовыставку «Киелі менің Елордам».
1, 2, 3 июля с 10:00. Этно-мемориальный комплекс «Атамекен». Вход: от 400 тенге.
I международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Елорда Кубогы»
Фото:pexels
1, 2, 3 июля, 13:30. Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Вход: свободный.
Концерт «Наследие Великой степи»
Фото: Instagram/astanaballet
Концертная программа «Наследие Великой степи» стала своеобразной визитной карточкой театра на родине и за ее пределами. Красота и нежность женского танца в постановках заслуженного деятеля Казахстана РК Айгуль Тати пленяют и восхищают.
Неповторимый пластический рисунок, лаконичность и в то же время певучесть поз исполнительниц в постановках Тати обладают притягательной силой и являются жемчужинами казахского народного танца.
2 июля, 18:00. Astana Ballet. Вход: от 2 тыс. тенге.
Новость по теме
Алматы
Выставка #собакИскусство
На выставке представлены картины с изображением собак из приюта «Твардовский дом». У каждого героя полотна своя история. Картины рисовали иллюстраторы из разных городов.
До 2 июля, с 10:00 до 20:00. Кофейня и Арт-галерея Greenomir_space. Вход: свободный.
Концерт Black Blood Fest
Фото: pexels
MORFER — black metal, Бишкек, Кыргызстан;
DEVOURING GENOCIDE — deathcore, Бишкек, Кыргызстан;
ZARRAZA — thrash death metal, Алматы, Казахстан;
DEMENTED GOD — groove metal, Караганда, Казахстан.
2 июля, 20:00. Lenore Pub. Вход: 4 тыс. тенге.
Выступление Идрака Мирзализаде
Идрак Мирзализаде — комик, который любит Алматы, а поклонники любят его творчество. А еще он:
резидент московского Стендап-клуба №1,
участник шоу Порараз Бирацца и Пораразби,
соавтор и ведущий youtube-шоу «вечервечер»,
комик, выступивший на шоу «Вечерний Ургант».
3 июля, 20:30. Бар Late Night Show. Вход: от 6 до 10 тыс. тенге.
Шымкент
Выступление рэп-исполнительницы Say Mo
Известная хип-хоп и рэп-исполнительница Say Mo регулярно впечатляет своих многочисленных фанатов яркими и экстравагантными образами.
3 июля. Танцплощадка в Union. Вход: от 5 до 10 тыс. тенге.
Кинотеатр Go-kino под открытым небом
Фото: pexels
1 июля, 20:45 — «Круиз по джунглям»;
2 июля, 20:45 — «Игры шпионов»;
3 июля, 20:45 — «Поколение Вояджер».
Вход: 1500 тенге.