Топ-10 самых страшных и опасных дорог в мире

В мире существует немало экстремальных трасс и дорог, путешествие по которым может оказаться смертельным из-за крутых склонов, скал, камнепадов, водопадов и нулевой видимости во время непогоды. Десять самых сложных и опасных дорог на планете – в материале редакции Zakon.kz.

Согласно мировой статистике, больше всего людей гибнет во время преодоления этого пути, а дорога считается непроходимой и рискованной.

Горная дорога Юнгас в Боливии

Фото: flickr

Дорога Юнгас считается одной из самых опасных. В год на ней погибают около 300 человек.

Горная дорога находится в Боливии и носит официальное название Камино-Лос-Юнгас, а среди местных жителей – Дорога смерти. Протяженностью в 56 км, она тянется по горному массиву Анды, соединяя города Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас и Коройко (центр провинции Северный Юнгас).

Дорога опасна тем, что не имеет каких-либо ограждений и ограничителей для защиты путешественников от падений с высоты 2 тыс. футов. Кроме того, часто погодные условия, такие как туман, дождь, снижают видимость почти до нуля, осложняя проезд наряду с оползнями и водопадами.

Дорога смерти проходит по местам невероятной природы с пышной растительностью. Но на великолепные пейзажи не рекомендуется отвлекаться – путь у водителя опасен, так как здесь часто бывают обвалы горных пород, перекрывающие движение.

Езда на велосипеде по этой дороге сейчас является одним из самых популярных занятий для пеших туристов.

Шоссе Лех-Манали в Индии

Фото: Instagram/dugdug_in_hills

Шоссе пересекает высочайшие гималайские перевалы в мире, включая Баралача-Ла 4892 метров, Лачулунг-Ла 5059 м и Тангланг-Ла 5325 метров над уровнем моря. Считается самой высокогорной в мире дорогой, на некоторых участках которой круглогодично лежит снег.

Опасность данного шоссе состоит в том, что из-за дефицита кислорода у многих водителей на трассе развивается так называемая горная болезнь, вызванная гипоксией. Для нее характерны приступы немотивированной паники, сонливость, упадок сил и даже расстройство желудка.

Воспользоваться дорогой можно только в течение четырех летних месяцев в году. В другое время в этой местности зачастую наблюдаются сходы лавин, оползни или снежные заносы. Но даже в периоды, когда трасса открыта для всех видов транспорта, двигаться рекомендуется со скоростью не более 30 км/ч, а на некоторых участках пути допускается скорость до 15 км/ч.

При этом общая длина шоссе составляет 479 км. Очевидно, что за один день такое расстояние не преодолеть, поэтому на маршруте имеются лагеря Джиспе и Сарчу с палаточными стоянками для отдыха.

По аварийности данная дорога хоть и уступает Дороге смерти, но тоже очень опасна.

Туннель Джуолинг в Китае

Фото: wikimedia

Крутая и опасная дорога в скале длиной в 1,2 км была построена в 1972 году, чтобы связать деревню Гуолян в горах Тайхан (провинция Хэнань) с внешним миром. Выглядит она как туннель на высоте в 600 метров над уровнем моря, и следовать по ней экстремально опасно: нет ни одного ограждения, вокруг скалы, частые туманы, камнепады, пыль и грязь.

Туннель имеет высоту 5 метров и ширину 4 метра, поэтому во время движения по нему едва могут разминуться два автомобиля. Название этого пути переводится с китайского как «дорога, не допускающая ошибок». Свет поступает через 30 окон, выходящих на овраг.

Джоулинг заменил узкие ступеньки на склоне горы и стал популярной туристической достопримечательностью. Теперь жители деревни получают слишком много нежелательного внимания, но это приносит им хороший доход.

Перевал Стельвио в Италии

Фото: pixabay

Дорога спускается зигзагом и тянется на многие мили. Является одним из самых высоких перевалов в европейских Альпах, располагаясь в Италии на высоте 2757 метров над уровнем моря.

По версии Top Gear, в 2008 году считается самой извилистой, а тем самым лучшей для теста экстремального вождения. Она заключает в себе 48 невероятно крутых поворотов. Во время следования по ней очень важно не отвлекаться и быть предельно внимательным, но ценителей альпийских видов отвлекают необыкновенные красоты.

Перевал расположен всего в 200 метрах от швейцарской границы, где есть гора с ледником, которую называют Вершиной трех языков. Там проходят границы с Австрией и Швейцарией, и в регионе господствуют три языка: итальянский, немецкий и ретороманский.

Дорога часто закрывается в целях безопасности в период с ноября по конец мая. Это обусловлено не только трудностями подъема в зимний период. Здесь случаются обвалы, которые в это время повреждают дорогу.

Дорога Фэйри Медоуз в Пакистане

Фото: wikimedia

Извилистая горная дорога длиной 16,2 км. Выстеленная гравием проезжая часть шириною в машину в каком-то промежутке пути становится настолько узкой, что ее приходится преодолевать пешим ходом.

Начинаясь высоко в Гималаях у реки Инд (в регионе Гилгит-Балтистан), она поднимается на высоту более 3 км. Ведет к красивому пастбищу вблизи горы Нанга Парбат, не имеет барьеров для безопасности, поэтому часто уносит жизни людей.

С высоты Горы Убийцы, как ее прозвали в народе (около 3300 м над уровнем моря) туристам открываются живописные виды на Fairy Meadows – сказочные луга. Но добраться до волшебной атмосферы нетронутой природы путешественникам непросто, нужно преодолеть резкие обрывы и нередко – случайные оползни.

Кроме того, проезд по Фэйри Медоуз часто осложняется плохими погодными условиями, сопровождающимися сходом лавин и обледенением трассы.

Зоджи Ла Пасс в Индии

Фото: wikimedia

Дорога Зоджи Ла Пасс была построена в военных целях в 1947 году в штате Джамму и Кашмир по долинам Драсса, Суру и Инда, чтобы соединить летнюю столицу штата Сринагар с городом Лехом. Длина ее составляет 25,8 км, а высота над уровнем моря – 3528 м. С самой высотной точки трассы открывается великолепный вид на заснеженные вершины и густую полосу джунглей.

Но по пути путешественнику предстоит преодолеть массу сложностей и таких опасностей, как: крутые скалы с узким по ним проездом, отсутствие ограждений, неустойчивое дорожное покрытие вкупе с сильными ветрами. Временами на дорогу сходят оползни и сели, зимой – снежные лавины. Поэтому в холодное время года она часто закрыта.

Дорога извилиста, опасна, но даст путешественнику шанс насладиться великолепным видом Гималаев. Но нужно быть готовым к тому, что, случись беда, получить помощь окажется проблематично. Ее расположение в сельской местности и бездорожье осложняет скорую доставку пострадавшего туриста в медучреждение, поэтому рискнувшему ехать данным маршрутом нужно взять с собой сумку с аптечкой и аварийным оборудованием для авто, так как опасности его могут подстерегать повсюду.

Трасса Кабул-Джелалабад в Афганистане

Фото: wiki5

Дорога представляет собой вереницу непредсказуемых поворотов и резких обрывов, соединяя город Кабул и Джелалабад, и имеет протяженность порядка 60 км. Переезд между населенными пунктами осложняется тем, что местные водители пренебрежительно относятся к правилам дорожного движения, поэтому неопытным автомобилистам стоит избегать этого маршрута следования по Афганистану. Тем более учитывая, что состоит он из узких дорог с крутыми поворотами мимо высоких скал и долины реки Кабул, параллельно которой он проходит.

Много лет подряд почти ежедневно на данной трассе случаются страшные аварии с большим числом смертей. Дорожно-транспортные происшествия происходят так часто, что местные жители не знают их точную статистику, а о печальных особенностях горной дороги здесь знают абсолютно все.

Каньон Скипперс в Новой Зеландии

Фото: wikimedia

Сочетание узкости проезжей части и близости края утеса несет в себе высокую опасность сорваться вниз, засмотревшись на окружающую красоту новозеландских пейзажей. 26-километровая гравийная дорога настолько тесная, что транспортные средства вынуждены сдавать назад до 3 км, чтобы дать возможность встречным автомобилям безопасно проехать.

Для поездки по этому маршруту требуется специальное разрешение, а данный участок трассы не включен в страховые услуги у компаний по прокату автомобилей.

Трасса D915 в Турции

Фото: Twitter/teoalpaslan

Трасса D915 в турецком Байбурте имеет протяженность в 106 км. На пути следования насчитывается 29 крутых поворотов.

Опасная дорога расположена у подножья горы Соганлы высотой в 1829 м. Считается очень сложной, так как в некоторые повороты невозможно войти одним движением руля. Рискованность дороге добавляет отсутствие оградительных барьеров по ее краям, которые могли бы препятствовать падению автомобилей при неудачном повороте.

Согласно трудности ее преодоления, дорогу в основном используют местные жители. При этом здесь можно увидеть всевозможные виды транспорта – от грузовиков до мотоциклов.

Трасса была построена русскими солдатами в 1916 году.

Атлантическая дорога в Норвегии

Фото: freepik

Восьмикилометровая трасса с мостом Storseisundet издалека кажется трассой, уходящей в никуда. Длина ее составляет 260 метров, а высота достигает 23 метров. Находится между населенными пунктами Молде и Кристиансунн и связывает небольшие острова Аверёй и Фрей через Атлантический океан.

Путь по ней примечателен тем, что автомобили, движущиеся по удивительно выгнутому мосту, будто бы с трамплина ныряют в воды Северного моря. В шторм, когда волны накрывают уходящие за горизонт машины, путешествие по мосту станет незабываемым холодящим кровь аттракционом. Этот оптический эффект достигается из-за необычной конструкции сооружения, благодаря чему трассу Atlanterhavsveien называют Пьяной дорогой.

В 2006 году The Guardian признала ее лучшей туристической дорогой страны.