Топ-10 самых страшных и опасных дорог в мире
Согласно мировой статистике, больше всего людей гибнет во время преодоления этого пути, а дорога считается непроходимой и рискованной.
Горная дорога Юнгас в Боливии
Фото: flickr
Горная дорога находится в Боливии и носит официальное название Камино-Лос-Юнгас, а среди местных жителей – Дорога смерти. Протяженностью в 56 км, она тянется по горному массиву Анды, соединяя города Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас и Коройко (центр провинции Северный Юнгас).
Дорога опасна тем, что не имеет каких-либо ограждений и ограничителей для защиты путешественников от падений с высоты 2 тыс. футов. Кроме того, часто погодные условия, такие как туман, дождь, снижают видимость почти до нуля, осложняя проезд наряду с оползнями и водопадами.
Дорога смерти проходит по местам невероятной природы с пышной растительностью. Но на великолепные пейзажи не рекомендуется отвлекаться – путь у водителя опасен, так как здесь часто бывают обвалы горных пород, перекрывающие движение.
Езда на велосипеде по этой дороге сейчас является одним из самых популярных занятий для пеших туристов.
Шоссе Лех-Манали в Индии
Фото: Instagram/dugdug_in_hills
Шоссе пересекает высочайшие гималайские перевалы в мире, включая Баралача-Ла 4892 метров, Лачулунг-Ла 5059 м и Тангланг-Ла 5325 метров над уровнем моря. Считается самой высокогорной в мире дорогой, на некоторых участках которой круглогодично лежит снег.
Опасность данного шоссе состоит в том, что из-за дефицита кислорода у многих водителей на трассе развивается так называемая горная болезнь, вызванная гипоксией. Для нее характерны приступы немотивированной паники, сонливость, упадок сил и даже расстройство желудка.
Воспользоваться дорогой можно только в течение четырех летних месяцев в году. В другое время в этой местности зачастую наблюдаются сходы лавин, оползни или снежные заносы. Но даже в периоды, когда трасса открыта для всех видов транспорта, двигаться рекомендуется со скоростью не более 30 км/ч, а на некоторых участках пути допускается скорость до 15 км/ч.
При этом общая длина шоссе составляет 479 км. Очевидно, что за один день такое расстояние не преодолеть, поэтому на маршруте имеются лагеря Джиспе и Сарчу с палаточными стоянками для отдыха.
По аварийности данная дорога хоть и уступает Дороге смерти, но тоже очень опасна.
Туннель Джуолинг в Китае
Фото: wikimedia
Туннель имеет высоту 5 метров и ширину 4 метра, поэтому во время движения по нему едва могут разминуться два автомобиля. Название этого пути переводится с китайского как «дорога, не допускающая ошибок». Свет поступает через 30 окон, выходящих на овраг.
Джоулинг заменил узкие ступеньки на склоне горы и стал популярной туристической достопримечательностью. Теперь жители деревни получают слишком много нежелательного внимания, но это приносит им хороший доход.
Перевал Стельвио в Италии
Фото: pixabay
По версии Top Gear, в 2008 году считается самой извилистой, а тем самым лучшей для теста экстремального вождения. Она заключает в себе 48 невероятно крутых поворотов. Во время следования по ней очень важно не отвлекаться и быть предельно внимательным, но ценителей альпийских видов отвлекают необыкновенные красоты.
Перевал расположен всего в 200 метрах от швейцарской границы, где есть гора с ледником, которую называют Вершиной трех языков. Там проходят границы с Австрией и Швейцарией, и в регионе господствуют три языка: итальянский, немецкий и ретороманский.
Дорога часто закрывается в целях безопасности в период с ноября по конец мая. Это обусловлено не только трудностями подъема в зимний период. Здесь случаются обвалы, которые в это время повреждают дорогу.
Дорога Фэйри Медоуз в Пакистане
Фото: wikimedia
Начинаясь высоко в Гималаях у реки Инд (в регионе Гилгит-Балтистан), она поднимается на высоту более 3 км. Ведет к красивому пастбищу вблизи горы Нанга Парбат, не имеет барьеров для безопасности, поэтому часто уносит жизни людей.
С высоты Горы Убийцы, как ее прозвали в народе (около 3300 м над уровнем моря) туристам открываются живописные виды на Fairy Meadows – сказочные луга. Но добраться до волшебной атмосферы нетронутой природы путешественникам непросто, нужно преодолеть резкие обрывы и нередко – случайные оползни.
Кроме того, проезд по Фэйри Медоуз часто осложняется плохими погодными условиями, сопровождающимися сходом лавин и обледенением трассы.
Зоджи Ла Пасс в Индии
Фото: wikimedia
Но по пути путешественнику предстоит преодолеть массу сложностей и таких опасностей, как: крутые скалы с узким по ним проездом, отсутствие ограждений, неустойчивое дорожное покрытие вкупе с сильными ветрами. Временами на дорогу сходят оползни и сели, зимой – снежные лавины. Поэтому в холодное время года она часто закрыта.
Дорога извилиста, опасна, но даст путешественнику шанс насладиться великолепным видом Гималаев. Но нужно быть готовым к тому, что, случись беда, получить помощь окажется проблематично. Ее расположение в сельской местности и бездорожье осложняет скорую доставку пострадавшего туриста в медучреждение, поэтому рискнувшему ехать данным маршрутом нужно взять с собой сумку с аптечкой и аварийным оборудованием для авто, так как опасности его могут подстерегать повсюду.
Трасса Кабул-Джелалабад в Афганистане
Фото: wiki5
Много лет подряд почти ежедневно на данной трассе случаются страшные аварии с большим числом смертей. Дорожно-транспортные происшествия происходят так часто, что местные жители не знают их точную статистику, а о печальных особенностях горной дороги здесь знают абсолютно все.
Каньон Скипперс в Новой Зеландии
Фото: wikimedia
Для поездки по этому маршруту требуется специальное разрешение, а данный участок трассы не включен в страховые услуги у компаний по прокату автомобилей.
Трасса D915 в Турции
Фото: Twitter/teoalpaslan
Трасса D915 в турецком Байбурте имеет протяженность в 106 км. На пути следования насчитывается 29 крутых поворотов.
Опасная дорога расположена у подножья горы Соганлы высотой в 1829 м. Считается очень сложной, так как в некоторые повороты невозможно войти одним движением руля. Рискованность дороге добавляет отсутствие оградительных барьеров по ее краям, которые могли бы препятствовать падению автомобилей при неудачном повороте.
Согласно трудности ее преодоления, дорогу в основном используют местные жители. При этом здесь можно увидеть всевозможные виды транспорта – от грузовиков до мотоциклов.
Трасса была построена русскими солдатами в 1916 году.
Атлантическая дорога в Норвегии
Фото: freepik
Путь по ней примечателен тем, что автомобили, движущиеся по удивительно выгнутому мосту, будто бы с трамплина ныряют в воды Северного моря. В шторм, когда волны накрывают уходящие за горизонт машины, путешествие по мосту станет незабываемым холодящим кровь аттракционом. Этот оптический эффект достигается из-за необычной конструкции сооружения, благодаря чему трассу Atlanterhavsveien называют Пьяной дорогой.
В 2006 году The Guardian признала ее лучшей туристической дорогой страны.