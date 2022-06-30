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Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Турции

ВОЗ, оспа обезьян Фото: pixabay
В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр здравоохранения республики Фахреддин Коджа, передает Zakon.kz.
У одного из наших пациентов была обнаружена оспа обезьян. Пациенту 37 лет, у него пониженная иммунная система. Врачи осмотрели его. Это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте.Министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа

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Эксперты предупреждают, что оспа обезьян в 12 раз быстрее проходит процесс мутации, чем это ожидалось. А подобная скорость делает ее гораздо более заразной, чем предыдущие штаммы вируса.

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