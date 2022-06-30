Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Турции

Фото: pixabay

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр здравоохранения республики Фахреддин Коджа, передает Zakon.kz.

У одного из наших пациентов была обнаружена оспа обезьян. Пациенту 37 лет, у него пониженная иммунная система. Врачи осмотрели его. Это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте. Министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. June 30, 2022 Новость по теме В ВОЗ назвали число заболевших оспой обезьян с начала года Эксперты предупреждают, что оспа обезьян в 12 раз быстрее проходит процесс мутации, чем это ожидалось. А подобная скорость делает ее гораздо более заразной, чем предыдущие штаммы вируса. Читайте также Названы продукты, которые утоляют жажду

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