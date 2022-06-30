Новый подход к разрешению мусорного коллапса предложил аким Усть-Каменогорска

Проблема переполненных контейнеров во дворах домов не нова для многих городов Казахстана. Система взаимоотношений в секторе дает сбои повсеместно, вызывая периодические возмущения общественности. В большинстве регионов решение видят в регулировании тарифов.

Естественно, в большую сторону. Но есть и те, кто намерен разбираться с причинами кризиса. Принципиально новый подход к решению мусорного вопроса предложили в Усть-Каменогорске.

Фотографии переполненных мусорок в соцсетях и жалобы на коммунальщиков, которые их не вывозят, – обычное дело в любом городе Казахстана. В свою очередь мусоровывозящие компании винят в ситуации самих жителей и называют огромные размеры задолженностей населения за вывоз ТБО.

Среди последних «мусорных скандалов» можно назвать ситуацию в ноябре-декабре прошлого года в Кокшетау, либо коллапс в Петропавловске, о котором заговорили буквально три недели назад. И там, и там местные власти основным инструментом решения проблемы назвали повышение тарифов.

Фото: Информационный центр города Усть-Каменогорска

Такая приверженность простым решениям объяснима. На самом деле власти городов практически никак не могут влиять на работу частных мусоровывозящих компаний. Регулирование тарифа – едва ли не единственный инструмент. Признают это и в Усть-Каменогорске.

На данный момент вопросы вывоза мусора в городе находятся исключительно в плоскости коммерческих отношений жителя (услугополучателя) и компании по вывозу (услугодателя). Местные исполнительные органы не имеют почти никаких полномочий в регулировании этих вопросов. Мы не можем в должной мере влиять на ситуацию. Нам следует активно включиться в этот сектор – настроить необходимые процессы и контролировать их правильный ход. Время показало – прежняя форма работы привела только к проблемам и нам надо начинать активную фазу преобразования всей системы управления ТБО в городе. Аким Жаксылык Омар

Фото: Информационный центр города Усть-Каменогорска

Градоначальник намерен превратить классическую горизонталь отношений житель (услугополучатель) – мусорщик (услугодатель) в треугольник с участием акимата. Городские и областные власти уже немало вкладываются в сектор. В городе завершают строительство сортировочного завода, по дворам расставили более 1000 контейнеров для стекла и пластика, а к 2024 году планируют построить новый, соответствующий экостандартам, полигон – за чертой города, с прессами и системами очистки. Акимат даже начал выделять деньги на вывоз крупногабаритного мусора с площадок там, где этого не делают частные компании.

Но все это, по мнению Жаксылыка Омара, может остаться лишь декорациями, если не будет порядка в системе непосредственного сбора во дворах.

Фото: Информационный центр города Усть-Каменогорска

Поручаю в кратчайший срок разработать алгоритм по разработке и утверждению Программы управления ТБО в городе Усть-Каменогорске. Уже сейчас можно сказать – в программе должны быть перечислены все точки сбора мусора, на каждую прописано количество контейнеров. Должны быть разработаны оптимальные маршруты для мусоровозов, регулярность. Далее эти маршруты должны быть распределены между мусоровывозящими компаниями. Не просто так, а на конкурсной основе. Жаксылык Омар

Конкурс на обслуживание площадок – это договор компании с акиматом. А договор – это обязательства и рычаги контроля в руках местной власти. Такой подход видится целесообразным. Ведь случись что, все шишки за переполненные контейнеры все равно сыплются на акимат. Значит, население ждет, что городская администрация сможет контролировать мусорщиков.

Фото: Информационный центр города Усть-Каменогорска

Отдельно аким остановился и на вопросе граждан-неплательщиков.

Да, сейчас иметь договор на вывоз мусора и платить за это – обязанность каждого по закону. Но я считаю, мы сейчас не имеем морального права требовать что-то от людей. Пока мы не разработали стандарты, которые должны, пока не наладили работу по справедливости, не снабдили город достаточным количеством контейнеров, мы не можем требовать и штрафовать людей. Но когда все намеченные мероприятия будут выполнены, тогда мы начнем активную работу с населением. Аким Усть-Каменогорска

Пока, по плану акима, любителям халявы дадут фору. Но когда все программные моменты будут улажены, пройдут конкурсы и будут заключены договоры с мусоровывозящими компаниями, за должников возьмутся всерьез. По прогнозам акима, это произойдет с начала следующего года.

А пока рабочая группа из полицейских и специалистов акимата должна проанализировать, кто именно не платит за вывоз мусора. Необходимо выделить несколько основных групп неплательщиков. Например, маргиналы или проживающие в арендном жилье. И для каждой группы выработать наиболее эффективный алгоритм мероприятий.