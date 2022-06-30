Туман, дожди с грозами и град ожидаются в Казахстане 1 июля

Согласно прогнозу, сильная жара сохраняется днем на севере Алматинской, Жетысуской областей, на юге Мангистауской области.

На большей части Кызылординской, Алматинской, Абайской областей, на востоке, юге Западно-Казахстанской области, на западе Атырауской области, на юго-западе Улытауской области, на юго-востоке Карагандинской области, на юге Жамбылской области, в центре Павлодарской области, на севере Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.