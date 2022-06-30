Туман, дожди с грозами и град ожидаются в Казахстане 1 июля
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 июля: в стране ожидаются дожди с грозами, град, шквал, усиление ветра и туман, передает Zakon.kz.
Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на запад, восток и юго-восток Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на западе – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на севере Казахстана ночью и утром – туман.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, сильная жара сохраняется днем на севере Алматинской, Жетысуской областей, на юге Мангистауской области.
На большей части Кызылординской, Алматинской, Абайской областей, на востоке, юге Западно-Казахстанской области, на западе Атырауской области, на юго-западе Улытауской области, на юго-востоке Карагандинской области, на юге Жамбылской области, в центре Павлодарской области, на севере Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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