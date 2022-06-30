В питании казахстанцев преобладают углеводы

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 2021 году энергетическая ценность потребленных продуктов питания в среднем на душу составила 3111 ккал в день, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Бюро национальной статистики, по сравнению с 2020 годом калорийность потребляемых продуктов снизилась на 9,2% (на 314 ккал в день).

При этом питание населения в сельской местности более калорийное – 3207 ккал, чем в городской – 3044 ккал.

Статистики также отметили, что во всех регионах страны уровень фактической энергетической ценности продуктов питания превышает уровень минимальных потребностей.

Так, более калорийное питание в рационе жителей отмечается в Павлодарской и Алматинской областях (по 3478,7 ккал и 3487,6 ккал соответственно). А менее калорийное питание оказалось у жителей Шымкента и Нур-Султана (по 2519,8 ккал и 2 57,8 ккал соответственно).

Говоря о составе продуктов питания, в Бюро отметили преобладание углеводов – 53,6%.

Доля жиров в суточном рационе составила 33,1%, белков – 13,3%.

При этом доля углеводов (хлебопродукты и крупяные изделия) в рационе населения сельской местности выше, чем в городской. А доля продуктов с высоким содержанием жиров и белков (мясо и мясопродукты, молочные продукты и яйца) выше у горожан, чем у сельчан.