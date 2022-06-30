Директор ТОО в Шымкенте подозревается в хищении 3 млн тенге, предназначенных для детей-сирот

Территориальным департаментом АФМ по Шымкенту в результате оперативно-профилактических мероприятий «Камкор» начато досудебное расследование в отношении директора ТОО по факту хищения бюджетных средств, передает Zakon.kz.

Он подозревается в том, что в 2019 году путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ в строительство детских площадок для детей-инвалидов украл 3 млн тенге. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Как отметили в ведомстве, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.