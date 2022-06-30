«Глуши, брат»: погоня за нетрезвым водителем КамАЗа попала на видео

Обычная проверка в ходе ОПМ «Нелегал» в Иртышском районе Павлодарской области превратилась в погоню за нетрезвым водителем, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной полиции рассказали, что полицейские заметили, как по дороге в селе Иртышск на скорости, явно превышающей допустимую, проехал КамАЗ.

Сотрудники решили остановить грузовой автотранспорт и проверить водителя. Однако звуковой сигнал сигнально-громкоговорящего устройства служебной автомашины и требования стражей правопорядка остановиться водитель проигнорировал. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве добавили, что автопатруль, находившийся поблизости, оперативно срезал путь грузовику.

Вынудив водителя остановиться, стражи правопорядка сразу же задержали его, при этом мужчина еле стоял на ногах и от него исходил резкий запах алкоголя.

Результаты медосвидетельствования показали, что 30-летний житель села Иртышск находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.

За вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения постановлением Иртышского районного суда нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 608, ч. 6 КоАП РК. Суд лишил водителя права управления транспортными средствами на семь лет и наложил административный арест сроком на 15 суток. Пресс-служба ДП Павлодарской области

На видео присутствует ненормативная лексика!