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«Глуши, брат»: погоня за нетрезвым водителем КамАЗа попала на видео

погоня нетрезвый водитель задержание Фото: Zakon.kz
Обычная проверка в ходе ОПМ «Нелегал» в Иртышском районе Павлодарской области превратилась в погоню за нетрезвым водителем, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной полиции рассказали, что полицейские заметили, как по дороге в селе Иртышск на скорости, явно превышающей допустимую, проехал КамАЗ.

Сотрудники решили остановить грузовой автотранспорт и проверить водителя. Однако звуковой сигнал сигнально-громкоговорящего устройства служебной автомашины и требования стражей правопорядка остановиться водитель проигнорировал.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве добавили, что автопатруль, находившийся поблизости, оперативно срезал путь грузовику.

Вынудив водителя остановиться, стражи правопорядка сразу же задержали его, при этом мужчина еле стоял на ногах и от него исходил резкий запах алкоголя.

Результаты медосвидетельствования показали, что 30-летний житель села Иртышск находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени.

За вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения постановлением Иртышского районного суда нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 608, ч. 6 КоАП РК. Суд лишил водителя права управления транспортными средствами на семь лет и наложил административный арест сроком на 15 суток.Пресс-служба ДП Павлодарской области

На видео присутствует ненормативная лексика!

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Анастасия Московчук
Павлодарская область
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