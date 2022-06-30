Пятые сутки в Туркестанской области идут поиски утонувших студентов из Индии

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области рассказали, что поиски двух студентов из Индии, утонувших в запрещенном для купания месте, продолжаются уже пятые сутки, сообщает Zakon.kz.

Пятые сутки проводятся поиски двух студентов, утонувших во время купания в запрещенном месте реки Аксу. В поисковых работах задействованы сотрудники ДЧС, полиции: всего 58 человек. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Также в ведомстве уточнили, что в связи с затруднением обследования каньона русла реки привлечен вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.

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Напомним, 26 июня вечером в 5 км от села Ханарык Толебийского района Туркестанской области (в каньоне Аксу реки Аксу) два студента 2001 года рождения утонули при неизвестных обстоятельствах.

Как отмечалось, группа студентов (22 человека – преподаватель и 21 гражданин Индии) Южно-Казахстанской медицинской академии прибыла из Шымкента.