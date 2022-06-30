Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Гроза, град, шквал – в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, Казахстан, гроза Фото: unsplash
Как сообщили в РГП «Казгидромет», 1 июля в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются гроза, град, шквал, передает Zakon.kz.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Петропавловске – ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – ветер северо-восточный, 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также

Чемпионат по волейболу среди звезд эстрады и СМИ

Нектарины на 5,5 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана

Дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления