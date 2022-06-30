Гроза, град, шквал – в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 1 июля в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются гроза, град, шквал, передает Zakon.kz.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Петропавловске – ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – ветер северо-восточный, 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.