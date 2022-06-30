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Касым-Жомарту Токаеву доверяют более 83% казахстанцев — исследование

исследование президент доверие Фото: Zakon.kz
С 9-го по 28-е июня было проведено социологическое исследование (онлайн-опрос) на предмет доверия президенту Касым-Жомарту Токаеву, а также государственным органам, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте СЦК при президенте РК, исследование проведено среди шести тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории страны, включая вновь созданные области.

Данные опроса показали, глава государства пользуется наибольшим доверием среди граждан – ему доверяют 83,63% казахстанцев.

Итоги социологического мониторинга показали, что 78,81% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы главы государства. А 59,37% считают, что за период нахождения Касым-Жомарта Токаева на посту президента положение в стране улучшилось.

Необходимо отметить, что уровень доверия президенту растет.

Так, согласно данным апрельского опроса, президенту доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.

Динамика роста объясняется началом практической реализации конституционной реформы, реализацией крупных республиканских проектов, таких как проведение первого Национального курултая, активной внешнеполитической деятельностью главы государства в ряде стран и другими значимыми для страны событиями.

Как показали результаты предыдущего соцопроса, проведенного на платформе Qalaisyn.kz с 21 по 23 июня 2022 года среди 1200 казахстанцев от 18 лет и старше, среди последних достижений главы государства особо высоко отмечают создание Национального курултая - 74,52% казахстанцев поддерживают данную инициативу. А 73,89% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в связи с началом его работы, — говорится в сообщении.

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