Цена золота падает на фоне укрепления доллара к мировым валютам

Мировые цены на золото снижаются, ориентируясь на самое масштабное квартальное падение с начала 2021 года, передает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, укрепление доллара и склонность центральных банков к ужесточению денежно-кредитной политики уменьшили привлекательность золота, которое не способно обеспечить гарантированным доходом, пишет Прайм.

Эксперты считают, что спот-цены на золото потеряли около 0,3%, нацеливаясь на более чем 6%-ное падение по итогам квартала и демонстрируя снижение третий месяц подряд. Фьючерсы на золото на COMEX недавно подешевели на 0,3%.

Золото испытывает давление на фоне жесткой риторики центральных банков, особенно ФРС США, демонстрирующих острое желание сдержать инфляцию, невзирая на потенциальные риски (ужесточения денежно-кредитной политики) для экономики. Аналитик Рикардо Евангелиста

На ежегодной конференции Европейского центрального банка в Португалии главы ряда центральных банков заявили, что меры по сдерживанию инфляции могут оказать давление на экономику или даже остановить ее рост, подчеркнув, что их стоит принимать быстро, чтобы инфляция не укоренилась.

Как правило, золото выигрывает от ускорения инфляции. Однако на этот раз инвесторы сомневаются в целесообразности покупок металла, не приносящего гарантированного дохода. Аналитик Рикардо Евангелиста

Финансисты считают, что индекс доллара колеблется вблизи недавнего 20-летнего пика и по итогам квартала может показать наиболее позитивную динамику за более чем пятилетний период. Именно это ослабляет привлекательность золота, поскольку оно становится дороже для держателей других валют.

Тем временем платина также потеряла в цене около 0,9%, а палладий — около 0,4%. А спот-цены на серебро снизились на 0,7%.

Согласно данным KASE, средневзвешенный курс доллара в Казахстане составил 470,34 тенге, поднявшись еще на 4,65 тенге.