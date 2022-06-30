Чиновник в Акмолинской области осужден за взятку в 13,8 млн тенге

Руководитель Управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за взятку. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Zakon.kz.

30 июня приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Также отмечено, что ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме 13 млн 847 тыс. 430 тенге из оговоренных 30 млн тенге от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей области при проведении весенне-осенних полевых работ и общее покровительство. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Оглашение приговора, по данным агентства, состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива областного УСХ и земельных отношений.