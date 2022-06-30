Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Чиновник в Акмолинской области осужден за взятку в 13,8 млн тенге

суд чиновник взятка осужден Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за взятку. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Zakon.kz.
30 июня приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Также отмечено, что ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме 13 млн 847 тыс. 430 тенге из оговоренных 30 млн тенге от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей области при проведении весенне-осенних полевых работ и общее покровительство.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Оглашение приговора, по данным агентства, состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива областного УСХ и земельных отношений.

Читайте также

12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»

Незаконно продавал дизтопливо: директора ТОО «Азия ТЭГ» признали виновным

Семь чиновников осуждены за коррупцию в Восточном Казахстане

Анастасия Московчук
Антикор Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления