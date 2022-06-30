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Муж застрелил жену и покончил с собой в СКО

муж застрелил жену, СКО Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области муж застрелил жену и покончил с собой. О случившемся сообщили дети, находившиеся дома во время произошедшего. С места происшествия изъято охотничье ружье, передает Zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99, ч. 2 УК РК «Убийство при отягчающих обстоятельствах».

Троих несовершеннолетних детей погибшей пары поместили в Центр поддержки детей.

По одной из основных версий произошедшего предварительно установлено, что 36-летний сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры совершил суицид выстрелом из ружья. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования. Прокуратура Северо-Казахстанской области

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

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Анастасия Стативкина
Северо-Казахстанская область
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