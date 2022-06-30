Муж застрелил жену и покончил с собой в СКО

Фото: Zakon.kz

В Северо-Казахстанской области муж застрелил жену и покончил с собой. О случившемся сообщили дети, находившиеся дома во время произошедшего. С места происшествия изъято охотничье ружье, передает Zakon.kz.

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