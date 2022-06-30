Судья Верховного суда по идентичному основанию вынес два противоречащих друг другу акта

Обнародован интересный случай судебного разбирательства по делу прав на недвижимое имущество между ОО «Казахское общество слепых» и АО «Банк ЦентрКредит», в ходе которого общество просит президента РК вмешаться и посодействовать ускорению процесса, дабы добиться справедливости.

Статья подготовлена редакцией telegram-канала «Фонд-бюро расследования коррупции».

«Любые коммерческие, общественные или иные спорные ситуации, предлагаемое законом решение которых не устраивает одну их сторон такого спора, сегодня стали выходить на уровень обращения к президенту.

В общем потоке президент уже даже высказался отдельно, что: «сегодня у нас все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного внимания».

Спорящие стороны часто забывают о концептуальной фразе из римского права Dura Lex sed Lex, что означает «закон суров, но это закон». Каким бы суровым, глупым, нелепым, несправедливым ни был закон или не казался таковым, его необходимо уважать и неукоснительно всем соблюдать и выполнять.

Из мессенджера Telegram стал известен вопиющий случай того, когда руководство одной общественной организации (ОО) решило не упускать своего шанса повоздействовать на судебные органы и обратилось к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с требованием вмешаться в судебные разбирательства в целях получения ОО прав на недвижимое имущество, принадлежащее третьему лицу.

После, при правовом анализе общедоступных судебных документов из судебного кабинета Верховного суда РК выясняется, что эти третьи лица согласно букве закона – добросовестные приобретатели. Но кого волнует то, что добросовестные приобретатели (ТОО «Агентство недвижимости «Навигатор», ТОО «Казинтел», АО «Банк ЦентрКредит» и его дочерняя компания, ТОО «DNA digital lab») открыто владели имуществом и несли бремя его содержания, расходы на налоги, ремонт и строительство на протяжении более 15 лет. Получить такое право на имущество ОО, конечно же, хочет абсолютно безвозмездно, потому и обратилось напрямую к президенту!

Такое обращение добавит пару лихих козырей в судебном разбирательстве, поскольку обязательно сформирует общественное мнение об этих предпринимателях, которые, к слову, добросовестно и на законных основаниях приобрели и владели имуществом, как о «злодеях или негодяях», и жди беды после формирования такого мнения!

А ведь требует напоминания для общественных организаций, журналистов, блогеров и вообще для всех граждан тот общеизвестный факт, что в соответствии с положениями Конституции РК: правосудие осуществляется только судом. Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи неподотчетны.

Однако совсем не смущает ОО, что законных прав на исполнение такого желания, похоже, вовсе нет, но ему просто очень хочется неосновательно обогатиться за счет добросовестного и ни в чем не повинного предпринимателя. А что, ему же не больно будет потерять имущество стоимостью по аналогам на общедоступных источниках ни много ни мало – более миллиарда тенге, поскольку это будет очень приятным приобретением для ОО, а если не получится – ждите бурного общественного резонанса, публикации в социальных сетях – шум будет!

Один из отечественных банков (добросовестный приобретатель имущества, владевший им более 10 лет) пожелал поделиться сведениями о фактических обстоятельствах по судебным разбирательствам. Обстоятельства, прямо скажем, сложились интересные. Давайте их рассмотрим!

Итак, согласно обращению, ОО «Казахское общество слепых» (далее – ОО «КОС») просит президента РК Касым-Жомарта Токаева вмешаться в судебные разбирательства по иску ОО «КОС» к АО «Банк ЦентрКредит» в целях получения права на недвижимое имущество, которое принадлежало банку более 10 лет, а сейчас принадлежит коммерческой компании – ТОО «DNA digital lab».

Создается четкое ощущение, что указанное обращение в адрес руководителя государства направлено ОО «КОС» в целях формирования общественного мнения об АО «Банк ЦентрКредит» и о любых других лицах, кто выступает по ту сторону судебного процесса, как о «злодеях, лишивших прав ОО «КОС» на имущество».

Однако ОО «КОС» не освещает в своем обращении руководителю государства те обстоятельства, что ранее, в рамках других судебных разбирательств, в пользу ОО «КОС» уже было присуждено возмещение вреда с виновных лиц. Более того, часть из этого возмещения даже взыскана! Создается ситуация, когда исковые требования ОО «КОС», заявленные в судебные органы, исходя из норм законодательства РК направлены на повторное взыскание (удовлетворение требований) с невиновных лиц, несмотря на вступивший в силу другой судебный акт, уже присудивший ОО «КОС» возмещение ущерба, как указано выше. По нормам гражданского законодательства такие действия ОО «КОС» могут быть охарактеризованы как неосновательное обогащение за счет третьего лица.

Когда же ОО «КОС» получило удовлетворение своих требований и почему сейчас требования общества незаконны? Как следует из состоявшегося приговора суда по уголовному делу, которым гражданский иск о возмещении ущерба ОО «КОС» удовлетворен, в пользу ОО «КОС» с Аубакирова Б.А., бывшего президента общества и бывшего председателя ОО «КОС», взыскана сумма в размере 1 091 430 952 тенге!

С учетом постановлений вышестоящих судебных инстанций, первоначальная сделка по отчуждению спорного имущества от 15 марта 2006 года (между ОО «КОС» и ТОО «Агентство недвижимости «Навигатор») была одобрена уполномоченным (высшим) органом ОО «КОС»: протоколом 3-го пленума центрального правления ОО «КОС» 17-го созыва от 21 апреля 2005 года.

Из приговора суда следует, что полученные ОО «КОС» деньги от данной сделки были использованы в целях приобретения другого имущества – помещения в городе Нур-Султане. То есть, средства, полученные по вышеупомянутой сделке, ОО «КОС» направило на приобретение нового имущества. Таким образом, ОО «КОС» новое здание получило, удовлетворение своих требований о взыскании ущерба с Аубакирова Б.А. получило и даже частично исполнило, а в настоящее время хочет истребовать у невиновных лиц и ранее проданное здание. Простая математика: тройная выгода за счет других!

О совершенных преступлениях бывшим председателем центрального правления ОО «КОС», установленных приговором суда, измененным вышестоящими судебными инстанциями, АО «Банк ЦентрКредит» стало известно только в середине 2019 года, когда банк был привлечен в качестве третьего лица по иску ОО «КОС» о признании первоначального договора купли-продажи имущества недействительным.

Вместе с тем ОО «КОС», искажая действительность и акцентируя внимание общественности и государственных органов на лицах с ограниченными способностями и, якобы, ущемленных правах, намеренно интерпретирует содержание судебных актов в свою пользу, говоря о том, что продажа вышеуказанного имущества была направлена на достижение преступной цели, тогда как из содержания постановления судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК следует вывод суда (цитата): «в приговоре суда по эпизодам отчуждения … здания … с земельным участком, …, принадлежавших ОО «КОС», отсутствуют данные о корыстных побуждениях осужденного Аубакирова Б.А., его осведомленности о действительной рыночной стоимости проданных объектов, а также не указано, в чем именно выражались выгоды и преимущества для него лично и для покупателя …».

Цитата из постановления судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК (по аналогичному делу) «осужденный, будучи сначала председателем, а затем президентом ОО «КОС», являясь председателем центрального правления, имел полномочия на продажу здания типографии и предъявил стороне сделки ТОО протокол заседания президиума, который утверждает договор купли-продажи между участниками сделки по цене, указанной в договоре. При указанных выше обстоятельствах покупатель, по мнению суда, имел все основания считать, что заключение договора купли-продажи здания типографии с земельным участком было согласовано с пленумом центрального правления ОО «КОС», что подтверждает добросовестность ТОО при заключении сделки».

Решением суда эта сделка была признана недействительной. Однако, согласно нормам гражданского законодательства, признание первоначальной сделки недействительной не влечет автоматическое признание недействительными всех последующих сделок по одному и тому же имуществу, такая норма в законодательстве попросту отсутствует! В редакции ст. 157 Гражданского кодекса РК, действующей на момент совершения сделки, или в действующей редакции ст. 157-1 ГК РК, указано лишь, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Таким образом недействительность сделки не может иметь юридических последствий для последующих (новых) сделок. Но, к сожалению, ОО «КОС» так часто утверждает обратное, что создается впечатление, что общество само уверовало в наличие такой нормы. Да и кто будет разбираться в нюансах дела и законодательства, когда есть общественные ярлыки: общественное объединение просто не может быть недобросовестным, а банк – напротив, которые и должны сыграть на руку ОО «КОС».

Более того, считаем важным довести до общественности и всех вовлеченных лиц тот факт, что при подаче иска ОО «КОС» о признании недействительной первоначальной сделки (от 15 марта 2006 года) между ОО «КОС» и ТОО «Агентство недвижимости «Навигатор» представителем ОО «КОС» был экс-судья Верховного суда РК с очень внушительным стажем в судебной системе. Мог ли данный факт участия в деле фигуры, пользующейся уважением среди судей, повлиять на исход дела, мы не знаем и утверждать не можем. Но тогда иск ОО «КОС» все же был удовлетворен, и по необоснованным причинам восстановлен срок исковой давности: а ведь с момента совершения сделки прошло более 13 лет, в том время как максимальный срок, установленный законодательством, составляет три года.

Из открытых источников также стало известно, что на расширенном заседании по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК был рассмотрен вопрос об отставке экс-судьи Верховного суда РК (представителя ОО «КОС»), наказание было принято в дисциплинарном порядке в связи с совершением проступка, противоречащего судейской этике (указанная информация получена из источника МИА Kazinform «В Сенат внесено представление об отставке трех судей Верховного суда»).

Также нельзя оставить без внимания и тот факт, что в 2021 году президентом ОО «КОС» были израсходованы бюджетные средства ОО «КОС» на судебные разбирательства в сумме 100 млн тенге, вследствие чего у самих рядовых членов ОО «КОС» возникло негодование касательно незаконных расходов и недоверие к руководству ОО «КОС», которое было выражено в виде неоднократных обращений/жалоб на имя президента РК и пикетирования у здания приемной президента РК (указанная информация получена из источника: «Инвалиды пикетируют приемную Токаева в Астане»). ОО «КОС» в соответствии с законодательством РК освобождено от уплаты любых пошлин в государственный бюджет, в том числе от уплаты государственных пошлин за рассмотрение дел в судах всех инстанций, вследствие чего возникает резонный вопрос: а почему же тогда было израсходовано такое количество денег из бюджета общества?

Следует отметить, что ОО «КОС» на основании предъявленного гражданского иска при рассмотрении уголовного дела в отношении осужденного Аубакирова Б.А. осуществлена гарантированная законом защита прав и интересов путем взыскания материального ущерба с Аубакирова Б.А. – виновного лица. В связи с чем ОО «КОС» не может требовать при данных обстоятельствах возврата недвижимого имущества от третьих лиц, получая, тем самым, удовлетворение одних и тех же своих интересов дважды, что законом не предусмотрено (цитата из постановления судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК).

Указанное регламентировано и положениями нормативного постановления Верховного суда РК № 1 от 20 июня 2005 года, в соответствии с которым: рассмотрение гражданского иска вместе с уголовным делом является гарантией своевременной защиты прав и законных интересов лиц, которым уголовным правонарушением причинен имущественный вред.

Более того, в ходе судебных заседаний установлено, что судебный акт о взыскании суммы материального ущерба принят к исполнению, частично исполнен, осужденный отбыл наказание по вынесенному приговору суда и, полагаем, находится на свободе. Имеется реальная возможность возместить причиненный ущерб (цитата из постановления судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК).

Согласно анализу данных из судебного кабинета ОО «КОС», на сегодня уже удовлетворилось исков ориентировочно на сумму 1 176 663 448 тенге, при том, что приговором гражданский иск ОО «КОС» удовлетворен всего на сумму 1 091 430 952 тенге.

Так, приговором суда по уголовному делу установлено, что (цитата) «на денежные средства от указанной сделки (прим. – от реализации спорного имущества) ОО «КОС» на основании договора о долевом строительстве получило 2-й, 3-й и 4-й этажи помещения площадью 1215,8 кв. м в городе Нур-Султане по ул. Момышулы, д. 17а. Согласно заключению эксперта №491 от 19.03.2015, рыночная стоимость на 29.10.2012 может составлять 185 407 068 тенге, стоимость цокольного и 1-го этажа (купил Аубакиров Б.А.) в данном здании площадью 809,4 кв. м на указанную дату могла составлять 123 431 881 тенге (том №29, л.д. 59-73, стр. 77 приговора суда)». Таким образом, согласно фактическим обстоятельствам данного дела, следует, что первоначальная сделка была совершена по «собственной воле», принимая во внимание наличие протокола заседания президиума общества о продаже имущества, и в «интересах ОО «КОС», так как было приобретено другое дорогостоящее имущество.

Согласно обстоятельствам, установленным приговором суда и материалами данного дела, следует, что ОО «КОС» получило в собственность 2-й, 3-й и 4-й этажи помещения в городе Нур-Султане по ул. Момышулы, д. 17а, а также в рамках исполнительного производства о взыскании суммы материального вреда получило в собственность и помещение цокольного и 1-го этажа в данном здании. Соответственно, согласно вышеуказанному заключению эксперта № 491 от 19.03.2015, ОО «КОС» получило удовлетворение на сумму 308 838 949 тенге, что складывается из стоимости всех этажей здания в городе Нур-Султане после заключения договора купли-продажи от 15.03.2006.

Полагаем, если исходить из того, что на момент заключения договора купли-продажи ОО «КОС» получило 130 млн тенге и после получило в собственность указанные помещения, то следует, что фактически полученная сумма вследствие реализации здания в городе Алматы по ул. Исаева, д. 111 составляет 438 838 949 тенге, а сумма ущерба (исходя из стоимости спорного имущества согласно заключению эксперта в размере 596 748 818 тенге) составляет лишь 157 909 869 тенге.

Кроме того, согласно материалам гражданского дела, следует, что в ходе исполнительного производства, выданного на основании приговора суда в пользу ОО «КОС» осужденным Аубакировым Б.А. перечислена сумма 20 124 876 тенге, передано имущество на общую стоимость 351 786 500 тенге, также на основании судебного акта получена сумма 59 110 653 тенге – разница между рыночной и продажной стоимостью помещения по адресу: город Нур-Султан, ул. Майлина, д. 6 (решение СМЭС города Астаны от 20 мая 2019 года), по которому, к слову, судом было отказано в возврате помещения на разницу (установленную приговором) в сумме 306 802 470 тенге (решение СМЭС города Алматы № 7527-19-00-2/1699 от 08.05.2019, оставленное Верховным судом РК без изменения).

Таким образом из общедоступных судебных актов следует, что ОО «КОС» уже получило полное удовлетворение своих требований. Однако всеми неправдами пытается завладеть вдобавок и имуществом, на сегодняшний принадлежащим добросовестному приобретателю, стоимостью более миллиарда тенге. Такую уверенность в необоснованном праве требования придали ОО «КОС» незаконные судебные акты, следствием которых стало вторичное удовлетворение требований ОО «КОС» и незаконное возложение на банк обязанности возместить имущественный ущерб несмотря на то, что приговором суда он должен быть взыскан с виновного лица, Аубакирова А.Б., а не с невиновного – банка. Данная практика является недопустимой, у ОО «КОС» возникает неосновательное обогащение (ст. 953-954 ГК РК).

Далее, ОО «КОС» намеренно скрывает информацию о наличии вступивших в законную силу судебных актов об отказе в удовлетворении аналогичных требований ОО «КОС» о признании договора купли-продажи здания типографии к такому же добросовестному приобретателю в отношении иного имущества, ранее реализованного ОО «КОС» при таких же – абсолютно аналогичных обстоятельствах. То есть, исходя из состоявшихся судебных актов, вступивших в законную силу по аналогичному делу за семь с небольшим месяцев до рассмотрения требований к АО «Банк ЦентрКредит», которыми ОО «КОС» было отказано в удовлетворении иска о признании сделки недействительной и возврате имущества, суды всех инстанций пришли к выводу о том, что: «в рамках уголовного дела не установлена вина покупателя как стороны договора и исключена его недобросовестность и осведомленность о противозаконности или же антиморальной направленности сделки, поскольку сделка была одобрена уполномоченным высшим органом ОО «КОС», в связи с чем отсутствует основание для признания сделки недействительной на основании ст. 158, ч. 1 ГК РК, а также установлены факты реализации права ОО «КОС» на судебную защиту согласно ст. 9 ГК РК путем взыскания суммы материального ущерба с Аубакирова Б.А. и нахождение судебного акта на исполнении» (цитаты из постановления судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК и постановления судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК).

Таким образом, по одному и тому же основанию (наличие судебных актов о признании Аубакирова Б.А. виновным) и предмету спора, где меняется только сторона сделки и отчуждаемый объект, одним и тем же председательствующим судьей Верховного суда Р.К., г-м Қайыпжан Н. выносится два противоречащих друг другу судебных акта. В одном случае права добросовестного покупателя защищены в полной мере, а в другом – права добросовестного покупателя (АО «Банк ЦентрКредит») ущемлены.

Более того, при разрешении вопроса о недействительности сделок и применении последствий их недействительности суды должны руководствоваться законодательством, действующим на момент возникновения этих правоотношений. При этом в редакциях, действовавших по состоянию на момент заключения оспариваемых ОО «КОС» сделок (как первоначальной, так и последующих сделок) – отсутствовали нормы о признании сделки «ничтожной» по признакам того, что сделка была направлена на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда, ничтожна, а в соответствии со ст. 4 ГК РК, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Соответственно, применение указанных норм запрещено.

АО «Банк ЦентрКредит» приобрел имущество на основе возмездной сделки, путем принятия от заемщика заложенного имущества в счет частичного погашения займа. Заемщик – ТОО «Казинтел» на основании судебных актов был признан банкротом в 2013 году и в последующем ликвидирован. Участник сделки ТОО «Агентство недвижимости «Навигатор» также был признан банкротом и ликвидирован. Начиная с 2010 года АО «Банк ЦентрКредит» добросовестно и абсолютно открыто владело и пользовалось имуществом, несло бремя его содержания, а также произвело за свой счет затраты на реконструкцию здания, вложив в строительно-монтажные работы собственные средства в крупном размере, подтвержденные первичными бухгалтерскими документами и в последующем внесло данное имущество вкладом в уставной капитал дочерней компании (какие-либо притязания, ограничения, аресты отсутствовали).

Дочерняя компания банка, осуществляя предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан, приняла решение реализовать указанное имущество третьему лицу – ТОО «DNA digital lab», в целях получения денежных средств в твердой денежной валюте и последующего их освоения и увеличения своего дохода.

Стоит отметить, что и доводы ОО «КОС», активно навязываемые судебным органам, что якобы ОО «КОС» лишилось спорного здания, которое якобы использовалось как Центр реабилитации, последние ничем не подтверждают. Однако эти обстоятельства установлены приговором суда по уголовному делу, из которого достоверно следует, цитаты: «ОО «КОС» никогда не использовало имущество как Центр реабилитации», «у ОО КОС не было реабилитационного центра, он был ликвидирован в 2001 году», «от полученных денег по сделке – продаже (от 15 марта 2006 года), уполномоченным органом ОО «КОС» было принято решение приобрести помещения в Астане, которые были получены и в настоящее время сдаются в имущественный наем – аренду третьим лицам».

Соответственно, голословные заявления представителей ОО «КОС» о том, что данное здание необходимо вернуть «в целях открытия Центра реабилитации» не соответствуют действительности и оглашаются, полагаем, только в целях создания общественного резонанса, создания контраста обликов ОО «КОС», которое, якобы, руководствуется благими целями, и умаления облика АО «Банк ЦентрКредит» и других лиц, противоборствующих с ОО «КОС». А такие ли благие цели у ОО «КОС», учитывая все вышеописанные обстоятельства?

Из описанных обстоятельств и фактов, которые по понятным причинам были утаены ОО «КОС», следует добросовестное отношение банка и текущего собственника к реализации своих прав и интересов к третьим лицам и отсутствие злоупотребления своими правами и обязанностями, направленного на причинение имущественного вреда иным лицам.

Но, по нашему мнению, недобросовестное отношение к реализации своих прав как раз складывается у ОО «КОС», которое излагает обстоятельства дела частично, в выгодном им свете, резонирует на фоне природы их организации («Казахское общество слепых» призвано заботиться об интересах людей с ограниченными возможностями) и коммерческих организаций и банка, и стремится дважды реализовать свое право на возмещение вреда!

Еще раз отметим, что текущая стоимость спорного имущества более чем 1 млрд тенге, т.е. размер его превышает сумму присужденного к компенсации ущерба. ОО «КОС» благополучно игнорирует требование ст. 8 ГК РК, согласно которой граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо и не злоупотреблять правами других лиц.

Однако из содержания обращения ОО «КОС» и ранее принятых судебных актов, полагаем, усматривается факт того, что ОО «КОС» и некоторые судьи идут вразрез с базовыми принципами и гарантиями о неприкосновенности и защите частной собственности отечественного бизнеса и защите от вмешательства адмресурса, в частности, в данном случае в судебные разбирательства, поскольку все факты говорят о добросовестности приобретателей спорного имущества.

Следует отметь и тот факт, что ходатайство банка о внесении представления председателем Верховного суда РК о пересмотре незаконных и необоснованных судебных актов по неизвестным причинам рассматривается очень, очень долго, поскольку было подано еще в декабре 2021 года, однако по настоящее время Верховный суд РК так и не рассмотрел его и не принял никакого решения.

Вышеуказанные обстоятельства действительно заслуживают внимания общественности, поскольку на основании состоявшихся судебных актов видно, что судебными органами осуществляется рассмотрение иных дел, связанных с незаконным лишением права частной собственности с указанием преюдициального значения, а также в отсутствии сторон, ранее заключенных договоров купли-продажи/соглашения, поскольку ТОО «Казинтел» и ТОО «Агентство недвижимости «Навигатор» были ликвидированы на основании судебных актов и исключены из государственного регистра юридических лиц (т.е. правопреемник у данных лиц не возник) задолго до рассмотрения судами исков о признании сделок недействительными, при этом институтом гражданского права и гражданского процессуального права четко закреплена возможность предъявить какие-либо исковые требования, в том числе о признании сделки недействительной исключительно к стороне – лицу, существующему на момент рассмотрения судом дела, либо его правопреемнику, однако и данные императивные нормы были абсолютно проигнорированы судами всех инстанций, хотя при рассмотрении дел каждый судья всей своею деятельностью обязан обеспечивать верховенство закона, торжество права и справедливости, являться гарантом законности, демократии и противостоять произволу.

Такая судебная практика непременно приведет к тому, что в последующем на основании указанных в этой статье не соответствующих закону судебных актов для нижестоящих судов будут развязаны руки на пренебрежение институтом частной собственности и проявление абсолютного правого нигилизма или отрицания и игнорирования закона с точки зрения его буквального толкования и словесного выражения, что приведет к незаконному лишению права частной собственности абсолютно любого лица, в том числе законопослушного гражданина при аналогичных, не поддающихся ни логике, ни справедливости, ни объективности и ни букве закона обстоятельствах. Получается, любой будет в опасности того, что спустя 10 или 15 лет открытого и законного владения имуществом может быть лишен своих прав и просто вынужден будет отправиться на улицу!», – говорится в статье.