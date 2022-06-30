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Изучить опыт Турции – Токаев о строительстве АЭС в Казахстане

Токаев об опыте Турции Фото: unsplash
Большое внимание в ходе заседания Высшего совета по реформам под председательством президента было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране, сообщает Zakon.kz.

О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10% мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7%), газа (23,5%) и гидроэнергетики (16%).

Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования мирного атома включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Президент отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 из них рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, в их числе, помимо Казахстана, Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.

Вместе с тем глава государства считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где, помимо ценовых параметров, акцент должен быть сделан на надежности технологий.

В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.

Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС «Аккую».

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