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Токаев поручил принять меры для защиты граждан от финансовых пирамид

Токаев о противодействии финпирамидам Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Во время заседания Высшего совета по реформам президент Казахстана поднял вопрос о противодействии финансовым пирамидам, сообщает Zakon.kz.

Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тыс. вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.

Считаю необходимым учесть в рамках концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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