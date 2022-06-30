Токаев поручил принять меры для защиты граждан от финансовых пирамид

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Во время заседания Высшего совета по реформам президент Казахстана поднял вопрос о противодействии финансовым пирамидам, сообщает Zakon.kz.

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