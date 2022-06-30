Токаев поручил принять меры для защиты граждан от финансовых пирамид
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Во время заседания Высшего совета по реформам президент Казахстана поднял вопрос о противодействии финансовым пирамидам, сообщает Zakon.kz.
Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тыс. вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.
Считаю необходимым учесть в рамках концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Новость по теме
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ