Токаев подписал изменения в закон по вопросам электроэнергетики
Текст закона опубликовала Акорда.
Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки предусматривает продление сроков перехода от КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.
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