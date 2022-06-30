Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев подписал изменения в закон по вопросам электроэнергетики

Изменения в закон по вопросам электроэнергетики Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал закон Республики Казахстан, вносящий изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, сообщает Zakon.kz.

Текст закона опубликовала Акорда.

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки предусматривает продление сроков перехода от КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

Новость по теме

Ликвидация КСК – 40% домов не перешли на ОСИ или ПТ в Алматы

16 июня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект. 22 июня депутаты Мажилиса согласились с предложенными поправками.

Как отметил депутат Дюсенбай Турганов, внесенные Сенатом изменения и дополнения направлены на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК, а также регламентацию ее основных видов деятельности.

Читайте также

Токаев поручил принять меры для защиты граждан от финансовых пирамид

Изучить опыт Турции – Токаев о строительстве АЭС в Казахстане

Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Константин Вноровский
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления