Токаев подписал изменения в закон по вопросам электроэнергетики

Глава государства подписал закон Республики Казахстан, вносящий изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, сообщает Zakon.kz.

Текст закона опубликовала Акорда.

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки предусматривает продление сроков перехода от КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

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16 июня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект. 22 июня депутаты Мажилиса согласились с предложенными поправками.

Как отметил депутат Дюсенбай Турганов, внесенные Сенатом изменения и дополнения направлены на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК, а также регламентацию ее основных видов деятельности.