Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мошенница выманила 20 млн тенге, обещая кызылординцам жилье по госпрограмме

Мошенницу задержали в Кызылорде Фото: Zakon.kz
C 5 по 6 июня 2022 года 19 жителей Кызылорды обратились в управление полиции города с заявлением о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По их словам, некая женщина обещала, что «поможет приобрести жилье по государственной программе». Для этого она требовала определенную сумму денег. Таким образом она выманила 20 млн тенге у 19 человек.

Сотрудники полиции установили 32-летнюю подозреваемую. Сейчас женщина задержана.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество, совершенное в крупном размере). Пресс-служба МВД РК

С начала года в Кызылорде зарегистрировано 322 факта мошенничества.

Читайте также

8 человек спасли на алматинском озере Сайран с начала сезона

Потерявшуюся девочку нашли в Алматы

Вооруженный конфликт произошел на автодроме в Акмолинской области

Константин Вноровский
Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления