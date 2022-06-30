Мошенница выманила 20 млн тенге, обещая кызылординцам жилье по госпрограмме

C 5 по 6 июня 2022 года 19 жителей Кызылорды обратились в управление полиции города с заявлением о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По их словам, некая женщина обещала, что «поможет приобрести жилье по государственной программе». Для этого она требовала определенную сумму денег. Таким образом она выманила 20 млн тенге у 19 человек.

Сотрудники полиции установили 32-летнюю подозреваемую. Сейчас женщина задержана.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество, совершенное в крупном размере). Пресс-служба МВД РК

С начала года в Кызылорде зарегистрировано 322 факта мошенничества.