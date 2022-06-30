8 человек спасли на алматинском озере Сайран с начала сезона

С начала купального сезона на озере Сайран спасено 8 человек, двое из них – дети, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС города Алматы уточнили, что за купание в неотведенных местах и распитие спиртных напитков у водоемов только в июне оштрафовано 24 нарушителя на общую сумму 87 000 тенге.

13 человек привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 364 Кодекса РК об АП «Нарушение правил общего водопользования».

11 человек оштрафованы согласно статье 440 КРК об АП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Так, 27 июня патруль привлек к административной ответственности двоих мужчин 25 лет, которые не реагировали на замечания не купаться в запрещенном месте на западном берегу озера Сайран, а также женщину 45 лет распивающую алкогольный напиток прямо у водоема.

Ночью того же дня июня, удалось избежать несчастного случая - мужчина 27 лет спрыгнул с шлюза расположенного посередине озера Сайран, и не рассчитав силы начал тонуть. К счастью, спасатели подоспели вовремя, один из них прыгнул воду и вытащил тонущего. Мужчину привлекли к административной ответственности.

ДЧС города Алматы рекомендует не нарушать правила общего водопользования и купаться только на разрешенных пляжах города.