€15 млн компенсации - «ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» достигло договоренности с главным тренером команды Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Сторонам удалось прийти к согласию по прекращению сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По информации RMC Sport, команду также покидает весь штаб 50-летнего аргентинского специалиста.

Контракт Почеттино с «ПСЖ» был рассчитан до лета 2023 года.

Общая сумма неустойки за увольнение составит 15 миллионов евро, но Почеттино хочет получить от «ПСЖ» дополнительные два миллиона, которые тренер и его штаб получили бы в качестве бонуса, если бы остались в клубе. Кроме того, также ему будет выплачена и годовая зарплата.

Новость по теме Почеттино и «ПСЖ» договорились о расторжении контракта

Новым тренером «ПСЖ» должен стать Кристоф Галтье из «Ниццы».

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